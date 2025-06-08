MiLB》497英呎超大號滿貫砲震撼全場！大聯盟頭號新秀敲本季最遠轟

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前位居大聯盟農場頭號大物的紅襪3A外野手R.安東尼（Roman Anthony），今天在與國民3A的比賽中敲出本季最遠的超大號場外全壘打，讓現場觀眾驚呼連連。

21歲的R.安東尼今天擔任首棒左外野手，前4打席只靠著1次四壞球保送上壘，8局下在2出局滿壘時上場打擊，當時兩隊戰成4：4平手，R.安東尼將國民牛棚投手羅梅洛（Carlos Romero）的91.1英里的紅中伸卡球，掃向中外野大牆之外，形成一發至勝滿貫砲，助隊以9：4超前，隨後隊友背靠背開轟，終場就以10：4贏球。

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這一發滿貫砲是R.安東尼本季第10轟，擊球初速高達115.6英里，飛行距離是驚人的497英呎，完全飛出了紅襪3A主場。根據Statcast系統顯示，這一發497英呎的超大號滿貫砲是本季飛的最遠的全壘打，包含小聯盟各層級以及大聯盟，自2015年以來，大聯盟中只有馬札拉（Nomar Mazara）、克隆（C.J. Cron）、史坦頓（Giancarlo Stanton）和耶利奇（Christian Yelich）敲出過更遠的全壘打。

Roman Anthony本季在3A出賽57場，繳出10轟、29打點和打擊率0.290的成績，OPS高達0.916。

大聯盟農場頭號大物的紅襪3A外野手R.安東尼。（資料照，法新社）

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