晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MiLB》497英呎超大號滿貫砲震撼全場！大聯盟頭號新秀敲本季最遠轟

2025/06/08 14:02

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前位居大聯盟農場頭號大物的紅襪3A外野手R.安東尼（Roman Anthony），今天在與國民3A的比賽中敲出本季最遠的超大號場外全壘打，讓現場觀眾驚呼連連。

21歲的R.安東尼今天擔任首棒左外野手，前4打席只靠著1次四壞球保送上壘，8局下在2出局滿壘時上場打擊，當時兩隊戰成4：4平手，R.安東尼將國民牛棚投手羅梅洛（Carlos Romero）的91.1英里的紅中伸卡球，掃向中外野大牆之外，形成一發至勝滿貫砲，助隊以9：4超前，隨後隊友背靠背開轟，終場就以10：4贏球。

這一發滿貫砲是R.安東尼本季第10轟，擊球初速高達115.6英里，飛行距離是驚人的497英呎，完全飛出了紅襪3A主場。根據Statcast系統顯示，這一發497英呎的超大號滿貫砲是本季飛的最遠的全壘打，包含小聯盟各層級以及大聯盟，自2015年以來，大聯盟中只有馬札拉（Nomar Mazara）、克隆（C.J. Cron）、史坦頓（Giancarlo Stanton）和耶利奇（Christian Yelich）敲出過更遠的全壘打。

Roman Anthony本季在3A出賽57場，繳出10轟、29打點和打擊率0.290的成績，OPS高達0.916。

大聯盟農場頭號大物的紅襪3A外野手R.安東尼。（資料照，法新社）大聯盟農場頭號大物的紅襪3A外野手R.安東尼。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中