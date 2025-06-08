晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

BCL》領航猿首戰就傷了當家MVP 卡總回應盧峻翔狀況

2025/06/08 12:45

盧峻翔腳踝扭傷。（取自FIBA官網）盧峻翔腳踝扭傷。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG冠軍桃園領航猿今在杜拜舉行的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽首戰，以89：73力退南韓KBL新科冠軍昌原LG獵隼，總教練卡米諾斯坦言，開賽不到2分鐘一哥盧峻翔就傷退確實影響球隊節奏，很開心能拿下勝利。

「夜王」盧峻翔在開賽1分55秒切入時踩到對方洋將的腳導致右腳踝扭傷，此役未再回歸，猿隊克服開賽5：12的落後，首節結束前追到20：22，次節打出25：12攻勢反超，下半場最多領先24分，成功開紅盤。

卡米諾斯賽後指出，盧峻翔開賽不到2分鐘就受傷退場，對球隊的心理層面帶來很大的影響，「這可能也是我們第一節打得不太順的原因，但隨後我們開始找到節奏，第四節我們有機會以更大的分差贏球，讓接下來更有優勢，但還是一場非常棒的勝利。」

對於盧峻翔目前的傷勢狀況，卡米諾斯表示沒有答案，但腳踝扭傷通常很難在24小時或48小時後出賽，「我們夠幸運的話他可以在8強出賽，雖然現在我認為有點困難，但我們就再看看吧！」

領航猿下戰將在台灣時間10日凌晨1點出戰衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育隊，伯朗指出，這是一個非常好的挑戰，「小組賽就能面對實力堅強的隊伍，可以讓我們為下一階段做更好的準備，我很期待我們的表現，雖然盧峻翔無法出賽會造成一定影響，但相信我們會有更多人跳出來。」

昌原LG獵隼此次有不少主力未前往杜拜，也僅有兩名洋將應戰，且都是短期外援，其中一位是曾效力中信特攻的美籍中鋒凱（Kevin Allen），他此役拿下14分、7籃板，但也出現7次失誤。

獵隼隊主帥趙相賢對於失利表示，「我們幾週前才剛結束賽季，洋將幾天前才與球隊會合，還沒能建立好的化學效應，首戰我們盡力繳出最好的表現，接下來的比賽也會全力以赴。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中