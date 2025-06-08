BCL》領航猿首戰就傷了當家MVP 卡總回應盧峻翔狀況

盧峻翔腳踝扭傷。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG冠軍桃園領航猿今在杜拜舉行的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽首戰，以89：73力退南韓KBL新科冠軍昌原LG獵隼，總教練卡米諾斯坦言，開賽不到2分鐘一哥盧峻翔就傷退確實影響球隊節奏，很開心能拿下勝利。

「夜王」盧峻翔在開賽1分55秒切入時踩到對方洋將的腳導致右腳踝扭傷，此役未再回歸，猿隊克服開賽5：12的落後，首節結束前追到20：22，次節打出25：12攻勢反超，下半場最多領先24分，成功開紅盤。

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卡米諾斯賽後指出，盧峻翔開賽不到2分鐘就受傷退場，對球隊的心理層面帶來很大的影響，「這可能也是我們第一節打得不太順的原因，但隨後我們開始找到節奏，第四節我們有機會以更大的分差贏球，讓接下來更有優勢，但還是一場非常棒的勝利。」

對於盧峻翔目前的傷勢狀況，卡米諾斯表示沒有答案，但腳踝扭傷通常很難在24小時或48小時後出賽，「我們夠幸運的話他可以在8強出賽，雖然現在我認為有點困難，但我們就再看看吧！」

領航猿下戰將在台灣時間10日凌晨1點出戰衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育隊，伯朗指出，這是一個非常好的挑戰，「小組賽就能面對實力堅強的隊伍，可以讓我們為下一階段做更好的準備，我很期待我們的表現，雖然盧峻翔無法出賽會造成一定影響，但相信我們會有更多人跳出來。」

昌原LG獵隼此次有不少主力未前往杜拜，也僅有兩名洋將應戰，且都是短期外援，其中一位是曾效力中信特攻的美籍中鋒凱（Kevin Allen），他此役拿下14分、7籃板，但也出現7次失誤。

獵隼隊主帥趙相賢對於失利表示，「我們幾週前才剛結束賽季，洋將幾天前才與球隊會合，還沒能建立好的化學效應，首戰我們盡力繳出最好的表現，接下來的比賽也會全力以赴。」

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