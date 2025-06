羅里。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕水手重砲捕手羅里(Cal Raleigh)今日火力全開炸出雙響砲,無奈球隊無法贏球,變成空包彈,終場水手以6:8輸給天使。

扛第4棒的羅里在首打席就炸裂,掃出中右外野3分彈,第9局再度把小白球轟出大牆,形成中右外野大號陽春砲,此戰5打數敲2安都是全壘打,進帳4分打點。

羅里敲出雙響砲後,目前已累積26轟,高居大聯盟全壘打王,其次是道奇日本球星大谷翔平的23轟,洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)21轟排第3。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大聯盟史上捕手在明星賽前的最多轟紀錄,是由名人堂鐵捕班奇(Johnny Bench)在1970年寫下的28轟,如今羅里有望改寫歷史。

