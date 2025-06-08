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中職》昨被鄭浩均1球惹毛 陳金鋒解釋生氣原因

2025/06/08 14:32

陳金鋒把球丟回場內。（資料照，記者陳逸寬攝）陳金鋒把球丟回場內。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中信兄弟「美美」鄭浩均昨換球不慎丟進富邦休息室，惹毛富邦悍將總教練陳金鋒，走出休息室向裁判抗議，也讓鄭浩均當場脫帽道歉，鋒總今天也對此作出回應。

鄭浩均在4局下三振掉富邦打者高捷之後，他因為要換球卻不慎丟進富邦休息室，也讓「鋒總」陳金鋒相當不開心，不但向主審抗議，還將那顆球丟回場內。

鋒總解釋，那顆球丟進休息室，打到「黑豆（一軍內野教練葉竹軒）」，「大家都會把球丟到附近，你怎麼丟進（休息室）裡面，『這是什麼意思』的感覺。」

鋒總也坦言，當時因為分差，情緒不是很穩定，大家都在比賽的氛圍裡，或許丟到自家休息室比較不會造成誤會，「不然你問他們，丟進對方的休息室裡面會怎樣，我想大家都一樣，這沒什麼。」

昨鄭浩均賽後也表示要跟「鋒哥」致歉一下，但他也忍不住跟媒體分享自己無厘頭的想法，「如果鋒哥要衝上來跟我理論，我想跟他說，你知道我今天很開心嗎?」但他最後仍強調，造成對方困擾很不好意思。

陳金鋒把球丟回場內。（記者陳逸寬攝）陳金鋒把球丟回場內。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟投手教練王建民針對昨晚的「丟球事件」賽前特地向富邦悍將總教練陳金鋒致意。（記者陳逸寬攝）中信兄弟投手教練王建民針對昨晚的「丟球事件」賽前特地向富邦悍將總教練陳金鋒致意。（記者陳逸寬攝）

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