日職》二軍飆最速154公里！王彥程7局好投奪第5勝 林冠臣猛打賞重返四割男

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣24歲左投王彥程今天在二軍賽事登板，面對西武獅二軍繳出7局7K失1分的優質先發，助隊以4：1贏球，勇奪本季第5勝，並飆出個人最速的154公里火球。

王彥程本季以育成合約續留樂天，旅日7年從未生涯升上過一軍，持續力拚成為支配下選手。今日先發登板對戰西武獅二軍，投得虎虎生風，3局上雖然被攻佔一三壘，但他讓佐藤龍世擊出右外野飛球遭接殺，成功化解危機。

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王彥程第6局遭遇亂流，先後被林冠臣和佐藤龍世敲出安打，儘管讓對手擊出雙殺打，但下一棒仲三河優太敲安打回林冠臣，拿下球隊的1分。

王彥程此役先發用103球，被敲5支安打失1分，另有7次三振和2次保送，防禦率降至3.52，本場最快154公里速球刷新個人生涯單場最速成績，樂天二軍終場以4：1擊敗西武獅二軍，王彥程也收下本季第5勝。

去年選秀會獲樂天金鷲第6指名的台灣20歲好手陽柏翔，今天擔任第3棒游擊手，全場4打數敲出1支二壘安打，進帳1分打點，打擊率升至0.184。

去年西武獅選秀第4指名的台灣22歲新星林冠臣，此役5打數繳3安猛打賞，從王彥程手中敲出2支安打，另外吞下1次三振，打擊率升至0.413。

林冠臣。（資料照，取自產經體育）

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