日職》孫易磊久違登板飆火球無失分！ 火腿延長賽遭橫濱再見

孫易磊主投一局飆1K無失分。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在交流賽對決橫濱DeNA，台灣好手孫易磊在休息7天後再度登板，投出3上3下飆1K好投，最快球速來到152公里，不過火腿終結者田中正義9局救援放火，「孫正義」連線失敗，最終日本火腿4：5遭橫濱DeNA再見。

橫濱在2下靠著筒香嘉智陽春彈，砲轟火腿先發金村尚真先馳得點，而火腿在5上攻下3分大局，靠的是雷耶斯（Franmil Reyes）、萬波中正「背靠背」開轟，以及山縣秀、上川畑大悟的二壘安打串聯。

請繼續往下閱讀...

6上火腿靠著選球攻佔得點圈，雷耶斯再敲出二壘安打打下1分，6下橫濱反撲，佐野恵太、牧秀悟回敬火腿「背靠背」全壘打將比數追到1分差，主場的橫濱以3：4落後。

8下日本火腿派出孫易磊登板，他上戰在6月1日登板對羅德，最快球速下滑到149公里，在休息7天後重返投手丘，僅花6顆球將京田陽太三振出局，並飆出本場最快152公里火球，下個打席讓桑原將志擊出右外野飛球出局，最後讓度會隆輝擊出投手前滾地球，用14球順利完成今天工作，防禦率下降至1.29，收下本季第4次中繼成功。

火腿9下派出終結者田中正義登板，他在三振掉今天開轟過的佐野惠太後，被牧秀悟敲安，接著代跑的三森大貴盜壘成功攻佔上得點圈，下棒筒香嘉智選到四壞保送，接著宮崎敏郎直接敲出追平安打，後續火腿成功守住滿壘局面，兩隊以4：4平手進入延長賽。

10上火腿無功而返，10下派出老將宮西尚生登板，他面對首名打者京田陽太就被敲出二壘安打，接著故意四壞桑原將志後三振掉左打的度會隆輝，下棒的佐野恵太敲安形成滿壘，三森大貴敲出再見安打，終場橫濱就以5：4擊敗火腿，系列賽2勝1敗收勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法