晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》孫易磊久違登板飆火球無失分！ 火腿延長賽遭橫濱再見

2025/06/08 17:16

孫易磊主投一局飆1K無失分。（資料照，記者陳志曲攝）孫易磊主投一局飆1K無失分。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在交流賽對決橫濱DeNA，台灣好手孫易磊在休息7天後再度登板，投出3上3下飆1K好投，最快球速來到152公里，不過火腿終結者田中正義9局救援放火，「孫正義」連線失敗，最終日本火腿4：5遭橫濱DeNA再見。

橫濱在2下靠著筒香嘉智陽春彈，砲轟火腿先發金村尚真先馳得點，而火腿在5上攻下3分大局，靠的是雷耶斯（Franmil Reyes）、萬波中正「背靠背」開轟，以及山縣秀、上川畑大悟的二壘安打串聯。

6上火腿靠著選球攻佔得點圈，雷耶斯再敲出二壘安打打下1分，6下橫濱反撲，佐野恵太、牧秀悟回敬火腿「背靠背」全壘打將比數追到1分差，主場的橫濱以3：4落後。

8下日本火腿派出孫易磊登板，他上戰在6月1日登板對羅德，最快球速下滑到149公里，在休息7天後重返投手丘，僅花6顆球將京田陽太三振出局，並飆出本場最快152公里火球，下個打席讓桑原將志擊出右外野飛球出局，最後讓度會隆輝擊出投手前滾地球，用14球順利完成今天工作，防禦率下降至1.29，收下本季第4次中繼成功。

火腿9下派出終結者田中正義登板，他在三振掉今天開轟過的佐野惠太後，被牧秀悟敲安，接著代跑的三森大貴盜壘成功攻佔上得點圈，下棒筒香嘉智選到四壞保送，接著宮崎敏郎直接敲出追平安打，後續火腿成功守住滿壘局面，兩隊以4：4平手進入延長賽。

10上火腿無功而返，10下派出老將宮西尚生登板，他面對首名打者京田陽太就被敲出二壘安打，接著故意四壞桑原將志後三振掉左打的度會隆輝，下棒的佐野恵太敲安形成滿壘，三森大貴敲出再見安打，終場橫濱就以5：4擊敗火腿，系列賽2勝1敗收勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中