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印尼賽》球后安洗瑩3局逆轉王祉怡 本季第3座千分等級大賽冠軍到手

2025/06/08 15:47

安洗瑩逆轉奪冠。（美聯社）安洗瑩逆轉奪冠。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓球后安洗瑩今天在超級1000系列印尼羽球公開賽女單決賽，因失誤過多一路挨打，以13：21、21：19、21：15逆轉中國好手王祉怡，奪下本季第5冠，也是今年第3座千分等級的冠軍金盃。

安洗瑩上週在新加坡公開賽不敵中國陳雨菲，吞下本季首敗，她本週轉戰曾在2021年封后的印尼賽一路過關斬將，擊敗金佳恩、李美妙、山口茜等好手，以一局未失之姿闖進冠軍賽。王祉怡則是本季4度打進冠軍賽，其中在馬來西亞大師賽奪下今年首冠。

安洗瑩與王祉怡過去15度交手，取得11勝4負優勢，且是對戰3連勝，不過她首局失誤較多，在12：18落後時還因救球造成右膝挫傷申請傷停，最後只能看對手以12：21揚長而去。

換邊後依舊處於被動防守的安洗瑩，開局因失誤過多連掉5分，之後也沒能有所改善，比賽中段還因回球出界露出喪氣神情，一度落後達8分，但王祉怡在後段開始失誤連發，包括發球失誤、回球出界，小安也趁機打出12：1攻勢，以21：18完成大逆轉，成功扳回一城。

進入決勝局，安洗瑩在比賽前段又因失誤過多陷入落後，但她在中段成功回穩，以11：9進入技術暫停，小安在進攻上也發揮得更強勢，且回球都能精準控在界內，讓王祉怡都望球興嘆，最多取6分領先，終場以21：15勝出，奪得冠軍。

BWF巡迴賽整季只有4場1000分等級的賽事，安洗瑩本季已在馬來西亞公開賽、全英公開賽和印尼公開賽奪冠，就差7月中國公開賽能完成單季大滿貫的偉業。

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