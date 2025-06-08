路跑》新竹城市馬拉松啟動報名 跑團為風城開跑暖身

新竹城市馬拉松啟動報名，各跑團為風城開跑暖身。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹城市馬拉松今舉辦開報日活動，超過20個跑團、逾400位跑者，共同為第八屆賽事揭開序幕，本屆賽事以Run Like Wind為主題，傳遞奔馳於風城新竹的自由奔放與速度感，誠摯邀請跑者以雙腳感受城市的節奏與溫度，盡情體驗運動與城市融合的獨特魅力。

市府表示，去年賽事預計吸引超過1萬2500名跑者報名，市府製作「新竹城市馬拉松專屬團旗」，贈送給參與開報日大會師的各跑團，象徵團結與榮耀。期待在11月16日賽事當天，這些團旗隨風飄揚，成為賽道上最獨特且令人感動的風景。

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教育處表示，本屆賽事全馬組再度申請AIMS國際認證，確保賽事專業度與國際接軌。經典賽道自樹林頭觀光夜市起跑，途經南寮漁港、國際風箏場、17公里海岸線與市區古城區，兼具挑戰性與景觀魅力；半馬組則環繞市區，包括市府、城隍廟、市立動物園及田徑場，展現新竹豐富的文化底蘊；休閒組更安排跑入空軍基地，參賽者將有機會近距離欣賞各型靜態展示飛機，為親子與跑旅族群打造獨特回憶。

教育處指出，為了嘉勉完成挑戰的跑者，今年完賽禮也全面升級。全馬組今年首度推出「紀念毛巾衣」，具備吸水、保暖與實用機能，象徵跑者突破極限、溫暖收尾的榮耀；而所有組別的完賽獎牌皆以新竹歷史地標「迎曦門」為設計靈感，融合傳統與現代工藝，成為代表風城精神的珍貴紀念。

教育處補充，本屆賽事特別攜手在地旅宿與觀光單位，推出多項住宿優惠與專屬特色遊程，「2025 新竹城市馬拉松」已於今日中午12時正式開放報名，歡迎跑者踴躍上網報名參加，同時透過社群平台分享開報訊息。

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