晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL季後賽》夢想家持續登錄龍查捨棄貝奇 領隊陳立宗解釋原因

2025/06/08 16:16

龍查。（資料照，TPBL提供）龍查。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL季後賽首輪海神與夢想家第5戰今在洲際迷你蛋登場，夢想家持續捨棄射手貝奇、登錄龍查，引發球迷討論，領隊陳立宗解釋原因。

夢想家貝奇例行賽出賽31場，外線命中率36.5%，平均貢獻17.8分，不過在季後賽前兩戰分別面對胡瓏貿與邱子軒出現危險動作，引發球迷抨擊，第3、4戰都未再出賽。

龍查在例行賽僅出賽7場，不過季後賽至今場場上陣，平均拿下8.8分、6.3籃板，今夢想家在背水一戰持續由他搭配高柏鎧和霍爾曼。

陳立宗今賽前被問及貝奇的狀況時表示「他身心狀況都不好」，陳立宗強調，登錄名單的最終決定權在教練團身上，也由教練團負責，「我只能根據自己的觀察來回答，貝奇如果讓他上，他一定會想上，但教練團應該是有所保留。」

陳立宗指出，貝奇在受到輿論抨擊下狀態確實受到影響，但在板凳席仍對比賽相當投入，不斷鼓勵隊友，展現專業一面，這點並非每位外援都做得到。

陳立宗表示，夢想家管理階層絕對不會允許球員在場上出現危險動作，畢竟聯盟判罰吃虧的還是球團自己，「像上次霍爾曼被禁賽3場我們就吞下3連敗。」他坦言，貝奇打球時的小動作確實比較多，「可能與他之前待的聯賽層級有關，他之前都是打2、3號，就是當射手，來這裡要在籃下卡位，沒有那麽熟悉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中