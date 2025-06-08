TPBL季後賽》夢想家持續登錄龍查捨棄貝奇 領隊陳立宗解釋原因

龍查。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL季後賽首輪海神與夢想家第5戰今在洲際迷你蛋登場，夢想家持續捨棄射手貝奇、登錄龍查，引發球迷討論，領隊陳立宗解釋原因。

夢想家貝奇例行賽出賽31場，外線命中率36.5%，平均貢獻17.8分，不過在季後賽前兩戰分別面對胡瓏貿與邱子軒出現危險動作，引發球迷抨擊，第3、4戰都未再出賽。

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龍查在例行賽僅出賽7場，不過季後賽至今場場上陣，平均拿下8.8分、6.3籃板，今夢想家在背水一戰持續由他搭配高柏鎧和霍爾曼。

陳立宗今賽前被問及貝奇的狀況時表示「他身心狀況都不好」，陳立宗強調，登錄名單的最終決定權在教練團身上，也由教練團負責，「我只能根據自己的觀察來回答，貝奇如果讓他上，他一定會想上，但教練團應該是有所保留。」

陳立宗指出，貝奇在受到輿論抨擊下狀態確實受到影響，但在板凳席仍對比賽相當投入，不斷鼓勵隊友，展現專業一面，這點並非每位外援都做得到。

陳立宗表示，夢想家管理階層絕對不會允許球員在場上出現危險動作，畢竟聯盟判罰吃虧的還是球團自己，「像上次霍爾曼被禁賽3場我們就吞下3連敗。」他坦言，貝奇打球時的小動作確實比較多，「可能與他之前待的聯賽層級有關，他之前都是打2、3號，就是當射手，來這裡要在籃下卡位，沒有那麽熟悉。」

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