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中職》轉任中繼連10場無失分 吳俊杰期待承擔更大責任

2025/06/08 16:18

吳俊杰。（資料照，記者林正堃攝）吳俊杰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕職棒生涯第6年的味全龍投手吳俊杰今年轉任中繼，終於投出一片天，已經連續10場、10局無失分。吳俊杰表示，已經逐漸習慣新角色，每一次出賽都要全力以赴，希望能幫助到球隊，也爭取關鍵時刻登板的機會。

吳俊杰過去主要擔任第6號先發，生涯出賽30場有18場先發。吳俊杰表示，去年二軍總冠軍賽第5戰曾中繼4.1局無失分，當時投球狀況真的不錯，球速有投出來，賽後葉君璋總教練也找他聊中繼的感覺，而今年熱身賽都是中繼上場，雖然葉總沒有特別和他講到定位，自己心裡已經明白就是中繼的角色。

4月18日是吳俊杰本季一軍初登板，連投2次四壞球就退場，結果失1分，防禦率成無限大，之後連續10場無失分，投10局只被擊出5支安打，防禦率下修到0.90。

吳俊杰表示，自己算是熱身比較慢的投手，過去也都以先發的方式熱身，第1場可能因此熱身不足，之後請教牛棚前輩陳禹勳，如何在中繼登板前準備好，陳禹勳告訴他，既然沒有辦法很快熱身，可以參考同樣先發出身的王維中，第5局結束後就開始輕鬆傳接球，他照做之後也逐漸找到自己熱身的模式，能在上場前準備好。

吳俊杰表示，牛棚投手當然都會想在有中繼和援成功機會的狀況下登板，不過，這是他專任中繼的第1年，先不要想太多，把握每一次上場機會好好表現最重要。

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