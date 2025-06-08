「泛太平洋盃」運動舞蹈全國錦標賽戰況激烈 逾800位選手同場競技

2025年泛太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽8日於北科附工登場，長者也一同參與演出。（桃園市舞蹈業職業工會提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2025年泛太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽今（8日）於北科附工登場，賽事吸引來自全國各地超過800位選手共襄盛舉，爭取寶貴積分及明年度國手代表資格。

活動執行長林傳恩表示，賽事由桃園市舞蹈業職業工會主辦，自上午8點開賽一路比賽到晚間7點，時間長達11小時，其中，以CTDSF青少年1級女子單人A組拉丁舞人數最為踴躍，超過60位選手參與競技，戰況十分激烈，是個耐力賽，精彩賽事同步透過網路直播，讓無法到場觀賽的民眾線上共襄盛舉，桃市府體育局長許彥輝也到現場為活動揭開序幕。

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林傳恩表示，賽事同時為由中華民國體育舞蹈總會所舉辦的國手選拔積分聯賽之一，該聯賽經中華奧會、體育署及教育部認證，共計10站，此次桃園站為第2站，採大滿貫賽制進行，成人組標準舞與拉丁舞設有高額獎金項目，吸引頂尖選手全力以赴，展現舞技巔峰。

此外，桃園警分局現場設置攤位向民眾宣導假投資真詐騙手法，分局長王智民到場祝福賽事順利圓滿，期盼所有參賽選手皆能發揮實力，獲得理想佳績，同時呼籲民眾共同關注詐騙議題，建立正確防詐觀念。

桃園警分局於現場進行防詐宣導。（桃園市舞蹈業職業工會提供）

參賽選手陳秉辰、蒲思羽。（桃園市舞蹈業職業工會提供）

林立、 謝汶芯組合已是賽事常勝軍。（桃園市舞蹈業職業工會提供）

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