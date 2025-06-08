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玉山盃》「大溪山本由伸」主宰戰局 賴謙凡飆生涯最速149公里

2025/06/08 17:04

賴謙凡。（棒協提供）賴謙凡。（棒協提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕玉山盃青棒賽桃園縣今天靠「大溪山本由伸」賴謙凡繳6.1局失1分非責失優質先發領軍，加上隊友火力掩護，全場敲出8支安打，對手台東縣投手群奉送9次四死球，最終桃縣就以7：1擊敗東縣。

就讀大溪高中二年級的賴謙凡此役表現威風八面，用79球投6.1局只被敲2安，送出8K另有1次保送，失1分為非責失拿下勝投，飆出生涯最快球速149公里。何樺後援0.2局無失分順利守成。

桃縣總教練吳柏宏指出，賴謙凡投到後面中指起水泡破皮流血才被迫換投，不然以他這場用球數應該可以完投，今天有效壓制台東打線，完全主宰戰局，他有球速，變化球投得進去，直球和曲球交互搭配，打者真的不好打。

對戰台東縣前夕，賴謙凡坦言，之前知道要對台東縣先發很緊張，不知道要如何抒發情緒，剛好媽媽打電話給他聊天，也有禱告，內心得到安慰，更有力量面對這場比賽，反正就看開一點。

賴謙凡投到血染球褲被迫退場，他透露，第7局在準備的時候發現右手中指腫腫的，當下覺得還可以投，後來投到水泡爆掉流血，跟教練反應然後退場。

今天賽後賴謙凡得知飆出生涯最速149公里大感驚訝，直說自己還是有不足的地方，要繼續努力，他設定的短期目標是「高中畢業以前投到155公里。」

有趣的是，賴謙凡之前模仿山本由伸在日職歐力士時期的投球動作，後來改成林昱珉投球動作，最近又改回山本由伸，他笑說，「裁判有跟我說，林昱珉投球動作會花比較多時間，不太適合我，那就改回山本由伸好了，只是沒那麼像...」

套用山本由伸投球動作的優點，賴謙凡說，沒有用太多力量，用協調性去投球，有更多的延伸，出手點離本壘板更近，讓打者體感球速更快。

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