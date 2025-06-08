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中職》季前兄弟被日本火腿打爆 意外讓曾頌恩有個艱辛開季

2025/06/08 18:07

曾頌恩。（記者陳逸寬攝）曾頌恩。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕去年台灣大賽MVP曾頌恩從大腿前側二級拉傷復元，今升上一軍火速扛下三棒指定打擊，首局就擊出安打，他在二軍期間減重4-5公斤，希望能為下半身減輕負擔。

曾頌恩前2年都有個好的起點，今年有個艱難的開季，季前就弄傷大腿前側，一直撐到4月底才下二軍，檢查是二級拉傷且引發積水，因而接受PRP治療，休息2、3週後才回二軍賽場打復健賽。

春訓時就是傷兵的曾頌恩，坦言為了季前的日本火腿的交流賽調整得太趕，「原本進度是不能打，防護員也想擋，但我說可以，很想跟他們的王牌對決看看。」

曾頌恩以四番外野手上陣，還被日本火腿隊監督新庄剛志讚譽「揮棒很漂亮」，但中信被火腿8：0完封，對手大量的安打讓曾頌恩跑量超負荷，因而弄傷大腿。

曾頌恩指出，原本以為只是輕微拉到，過1個月就會好，但到了熱身賽越來越不對勁，開季忍痛比賽，「我不想把位置讓出來，好不容易因為去年的表現，讓自己有更大的機會能站穩一軍。」

但在4月底大巨蛋對上味全龍的系列賽，曾頌恩在外野跑動已經抓不到衝刺和煞車的距離，最終只能下二軍休養。經過1個多月的復元，今天終於回歸一軍，希望能支援陳俊秀因傷缺陣的火力。

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