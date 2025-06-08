印尼賽》周天成錯失首局良機不敵安童森 奪下男單亞軍仍寫紀錄

周天成收下亞軍。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級1000系列的印尼羽球公開賽，第1局錯失3個局點，最終以20：22、14：21不敵丹麥好手安童森（Anders Antonsen），無緣奪下冠軍。

周天成曾在2019年印尼賽奪冠，他今年再次重返福地也一路過關斬將，接連擊敗世界排名第4、中國好手李詩灃，4強更以直落二力退新科世界球王泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），儘管沒能奪金，依舊以35歲又150天成為史上打進1000等級男單冠軍戰最年長選手。

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世界排名第3的安童森，在4強大逆轉中國好手石宇奇，暌違6年再度重返決賽，而值得一提的是，當年就是他與周天成在印尼賽決賽會師。

周天成與28歲的安童森在過去12度交手拿下8勝，最近1次交手是去年年終賽小組賽，小天成功終止3連敗。

這次印尼賽決賽碰到安童森，周天成祭出頑強防守，加上在網前的短兵相接以11：8領先，可惜之後20：17領先時因失誤過多，浪費3次關門機會，在20：20時也先因判斷失誤，加上回球出界，連掉2分，以20：22讓出首局。

比賽進入第2局，周天成在6：3時在後排殺球卦網，失分之外還一度出現打滑，所幸並無大礙，只是安童森的防守變得更好，也不會過於急躁搶攻，小天難以找到機會突破，以9：11進入暫停，且因失誤連發，在13：15時連掉5分，已難以挽回頹勢，以14：21敗下陣來，奪得亞軍。

印尼公開賽是BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列的大賽，整年僅有4場，包括馬來西亞公開賽、全英公開賽、印尼公開賽與中國公開賽，而周天成台灣曾在2019年印尼賽奪冠，寫下台灣男單第一人成就，如今還能在6年後打進決賽，已足以證明其實力。

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