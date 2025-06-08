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中職》慘遭兄弟海灌31分橫掃 富邦史上首見屈辱紀錄

2025/06/08 20:25

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳逸寬攝）富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將今天推派魔力藍先發，依舊擋不住中信兄弟的攻勢，僅投4.2局狂掉7分遭KO，富邦連續3場先發投手遭KO退場，終場以8：3輸給中信，上半季在新莊球場3戰系列賽兩度遭橫掃，寫下球團史首見屈辱紀錄。

富邦今年已在5月2-4日於新莊被統一獅橫掃，6月6-8日的新莊「金控大戰」又被中信橫掃，為富邦2017年入主中職以來，第1次上半季兩度在新莊3連戰系列賽遭橫掃。

2局上，中信開局連續敲3安，張仁瑋滿壘選到四壞擠回1分，林吳晉瑋滾地球再送回1分。3局下，富邦回敬攻勢，林澤彬敲安靠暴投攻上二壘，范國宸的內野安打造成游擊手張仁瑋傳球失誤，富邦跑回1分。

魔力藍前4局僅讓中信攻下2分，堅持住1分差，但在5局上仍崩盤，被連續4位打者上壘，對曾頌恩演出第2次的滿壘四壞送分，許基宏高飛犧牲打後，詹子賢、岳東華又補上適時安打，打退魔力藍，讓他在休息室通道怒摔手套。

富邦派岳少華接替，讓張仁瑋擊出三壘手正面的滾地球，未料造成董子恩接球失誤，再送中信1分，在5局上狂失5分。富邦前2場先發力亞士和陳仕朋掉10分、8分，今天魔力藍也狂失7分，「金控大戰」3戰系列賽先發投手竟在10.2局狂掉25分，3戰全場猛失31分。

富邦悍將三壘手董子恩發生失誤，林澤彬（左）上前鼓勵。（記者陳逸寬攝）富邦悍將三壘手董子恩發生失誤，林澤彬（左）上前鼓勵。（記者陳逸寬攝）

同樣是對上老東家，羅戈不留情面，先發6局被敲5支安打，從1至5局每局都至少有2次三振，上演超級三振秀，全場12次三振刷新生涯單場最多紀錄，亦是本季中職單場最多三振紀錄。

富邦雖然遭3戰橫掃，新莊球場票房開出紅盤，今有10360人進場，連續2場萬人進場，3戰合計30911人。

中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳逸寬攝）

王威晨。（記者陳逸寬攝）王威晨。（記者陳逸寬攝）

張仁瑋。（記者陳逸寬攝）張仁瑋。（記者陳逸寬攝）

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