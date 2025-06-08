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TPBL季後賽》海神狂下三分雨淘汰夢想家 賽後出現大場面

2025/06/08 19:44

海神于煥亞（左）、邱子軒。（TPBL提供）海神于煥亞（左）、邱子軒。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄海神今在TPBL季後賽首輪第5戰，團隊轟進20記三分彈，以105：102險勝福爾摩沙夢想家，系列賽4：1晉級，將在總冠軍賽對決新北國王。

吞下3連敗的夢想家上役背水一戰靠蔣淯安貢獻33分續命，將戰線拉回至洲際迷你蛋，希望能在客場關門的海神首節靠克雷格、邱子軒在外圍開火連拿9分，一度取得13：7領先，夢想家很快還以顏色，陳振傑外線破網與林俊吉的三分打助隊再度超前，帶著25：24領先進入次節。

第二節夢想家持續擴大優勢，一度取得45：37領先，不過海神此役外線火力兇猛，單節團隊轟進6記三分彈，打完上半場以50：48反超。

胡瓏貿。（TPBL提供）胡瓏貿。（TPBL提供）

海神上半場外線19投10中，邱子軒攻下全隊最高13分，摩爾斯10分次之，夢想家前兩節外線24投僅6中，高柏鎧攻下13分、6籃板，林俊吉進帳11分。

夢想家易籃再戰逐漸找回外線準星，以一波22：10高潮反超，首度將領先擴大至雙位數，但海神仍然繼續在洲際迷你蛋狂下三分雨，隨後回應20：4高潮要回優勢，兩隊以80：80進入決勝節。

末節雙方持續激戰，高柏鎧在倒數7分54秒累積5犯後疑似因傷緩步走下場，夢想家靠奇兵陳振傑跳出來連拿8分，追到95：95，海神靠于煥亞後撤步三分彈、摩爾斯2罰俱中再度握有5分領先。

高柏鎧在最後4分鐘回到場上，夢想家靠馬建豪連拿4分後追到99：101，但他隨後在防守時撞到海神洋將威勝後痛苦倒地，被以擔架抬出場，但不久後又現身板凳席。

夢想家此節尾聲靠林俊吉站上罰球線追到102：104，克雷格倒數11分2罰僅1中，夢想家落後3分執行最後一擊，蔣淯安在外線出手未進，夢想家飲恨遭淘汰。

不過賽後卻出現插曲，邱子軒疑似與場邊球迷有言語上的衝突，高柏鎧則與蘇文儒發生衝突，眾人連忙上前勸阻，所幸衝突未再擴大。

海神今外線45投20中，摩爾斯拿下全隊最高24分，胡瓏貿6記三分球拿下18分，邱子軒也有18分進帳，于煥亞5記三分球拿下17分，克雷格挹注16分。

夢想家方面，高柏鎧攻下21分、12籃板，蔣淯安拿下18分，陳振傑與林俊吉各拿16分，馬建豪進帳13分。

夢想家霍爾曼、高柏鎧。（TPBL提供）夢想家霍爾曼、高柏鎧。（TPBL提供）

胡瓏貿。（TPBL提供）胡瓏貿。（TPBL提供）

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

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