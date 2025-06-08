中職》台鋼魔鷹炸裂、石萬金6局無失分！ 樂天終止主場9連勝

台鋼雄鷹魔鷹敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿和台鋼雄鷹系列賽最後一場交手，台鋼洋投石萬金投6局無失分，加上魔鷹首局就以兩分砲火力支援，終場台鋼以7:4贏球，樂天則是終止近期3連勝和主場9連勝。

魔鷹首局就擊出2分砲，讓台鋼先馳得點；1局下，陳晨威內野安打，連續安打場次來到31場，該半局，樂天一度攻佔滿壘但無功而返。

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4局上，台鋼藍寅倫二壘安打帶動下，林家鋐敲安，曾子祐、王博玄和吳念庭也都敲安，其中，曾子祐和王博玄的安打帶打點，吳念庭敲安後，王博玄搶攻本壘遭觸殺出局。

台鋼雄鷹吳念庭敲出安打。（記者陳志曲攝）

5局上開打前，樂天桃猿就已換下上週肩膀出現傷勢的張閔勛，而先發投手波賽樂則在面對高聖恩的打席，遭強襲球打中，雖完成守備但被迫因傷退場，同半局，外野手成晉又因撲球傷退，該半局台鋼靠著藍寅倫高飛犧牲打和陳致嘉安打又拿2分，樂天則是單局折損2選手。

樂天桃猿先發投手波賽樂受傷退場。（記者陳志曲攝）

台鋼洋投石萬金首局一度投到動怒，最終回穩完成6局無失分投球。7局下，樂天林政華從黃紹睿手中擊出2分砲，這是林政華本季第4轟，也幫樂天追回分數。同半局，林智平再補上2分打點二壘打，林智平個人單場雙安都是長打，但最終沒能追回分差。

台鋼雄鷹先發投手石萬金。（記者陳志曲攝）

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