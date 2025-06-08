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法網》奧運金牌保莉妮／艾拉妮奏捷 首獲大滿貫女雙冠軍

2025/06/08 21:00

保莉妮／艾拉妮拿下女雙冠軍。（法新社）保莉妮／艾拉妮拿下女雙冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕去年巴黎奧運在此打下金牌的保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），2025年法國網球公開賽女雙連戰皆捷，最終以6：4、2：6、6：1擊敗哈薩克達妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic），義大利第2種子首度聯手贏得大滿貫冠軍。

「這就是網球，我們每天都永不停歇。」38歲的艾拉妮寶刀未老，挾著與同胞男子戰友瓦瓦索里（Andrea Vavassori）打下法網混雙冠軍的氣勢，又與後輩保莉妮合力攻頂，讓去年紅土大滿貫屈居女雙亞軍的兩人，今年在羅蘭加洛斯笑捧金盃，也是2012年以來首見的義國組合。

艾拉妮2012至2014年期間，曾與昔日搭檔文琪（Roberta Vinci）贏遍四大賽，如今暌違多年再度掄元，職業生涯大滿貫女雙第6冠到手，令這位老將有感而發：「你每天都努力保持專注，或許並沒有完全享受正在發生的事物，因為你無法停下來去感受它。但現在，我感受到了，努力意識到我們正在做的事情多麼重要，贏得大滿貫是世上最美好的。」

至於去年法網女單亞軍的保莉妮，雖然本屆16強止步，女雙更上層樓，終於如願親吻大滿貫冠軍，賽後感謝艾拉妮協助，「妳真的激勵了我，很高興能與妳合作，分享這些特殊時刻，對我來說，妳就是傳奇。」

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