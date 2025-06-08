TPBL》打造「宇宙夢」仍連四季一輪遊 韓駿鎧：職業運動每年都有機會

夢想家霍爾曼、高柏鎧。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家休賽季重磅補強，被譽為「宇宙夢」頗具冠軍相，今卻正式放暑假，總經理韓駿鎧回顧賽季點出困境與不足之處，坦言團隊仍有很多需要學習的地方。

夢想家在例行賽面對海神握有4勝2敗優勢，首輪季後賽也是較被看好的一方，最後遭海神以4：1淘汰，韓駿鎧今指出，「可能我們在陣容完整的情況下例行賽沒有遇到太多問題，季後賽遇到問題的時候，沒辦法即時解決，但很多人都是帶著傷病作戰，都是為了球隊在拚，就連現在打完，團隊也不是完整的，還是要給球員肯定。」

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夢想家前兩戰未登錄高柏鎧，後三場未登錄貝奇，韓駿鎧坦言，在例行賽尾聲洋將的選擇上，自己也需要負責，「因為不確定大B（高柏鎧）打完國家隊回來狀態如何，也沒想到他跟霍爾曼在開打前會受傷，貝奇打到一半也受傷，其實這三人在例行賽的戰績很好，但要湊齊全部的人一起打很難。」

夢想家休賽季大動作補強，卻連續四年在季後賽一輪遊，韓駿鎧說，沮喪是一定的，「去年對球隊沒有那麼大的期望，主要希望球員成長，去年雖然止步第一輪，但畢竟還是一直在總冠軍的爭奪者戰裡面，沒有失望就對未來有很大的期望。」

韓駿鎧指出，本季的成績從團隊、球員到球迷一定都不能接受，「但職業運動每年都有機會，我覺得今年也讓我學習到很多，這麼多球員湊起來，我們要如何讓他們可以更好，我也看到醫療團隊可以進步的地方，明年我們會花更多資源在這上面，因為這個賽季下來，我發現健康是最重要的。」

夢想家經過去年夏天補強，來季預計本土班底不會有太多異動，韓駿鎧指出，團隊帳面上看起來很強，但籃球畢竟是團隊運動，「像國王隊的經驗真的是我們無法比擬的，這也是我們球員需要進步的地方，一年又一年我們好像都可以收下比賽，但都沒能收下來，可能不只有技術上要克服，心智、成熟度與教練團的成熟度，或是教練團也需要補強，管理階層也需要有更好的方案。」

夢想家總教練皮爾曼今在賽後感謝球團讓自己有執教的機會，「道別」意味濃厚，據了解，他的合約還有一年選擇權，但決定權在皮爾曼身上，韓駿鎧對於休賽季教練團異動表示，會等情緒沉澱下來、思考後再做決定。

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