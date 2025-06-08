TPBL季後賽》國王冠軍呼聲高 胡瓏貿：球是圓的不打不知道

胡瓏貿。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄全家海神一哥胡瓏貿今轟進6顆三分球，率隊以105：102淘汰福爾摩沙夢想家，對於總冠軍賽外界更看好國王，他也霸氣回應。

胡瓏貿今化身射手，得分全來自三分球，率隊以三分雨轟垮夢想家，他說，身為一名球員，就是要把自己準備好，「你要有各種武器，去因應各種狀況，一直以來空間型四號位就是我的特色，我就是打3（號位）不夠快、防守也不夠好，打4（號位）又太小，所以我只能一直縮小劣勢、放大優勢，放大優勢就是要增加射程，讓對方的大個子不得不出來，加上我也可以空手切，像我今天有7次助攻，就是不斷分球找隊友。」

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胡瓏貿松山高中學弟馬建豪本季回台加盟夢想家，今攻下13分，第四節因傷提前退場，胡瓏貿盛讚，馬建豪本季入選年度第一隊、表現相當出色，還自嘲「不像我季賽不知道在幹嘛。」

胡瓏貿例行賽出賽33場，貢獻8分，來到季後賽場均來到17.8分，對於有球迷認為他例行賽在「藏」，胡瓏貿也回應，「我看起來像會藏的人嗎？我有那麼陰險嗎？我也想打好好不好，季賽太多傷病，還有國家隊，心態也受到影響，我也是人，我的心態也是會有不舒服的時候。」

對於總冠軍賽外界更看好國王，胡瓏貿豪邁回應，「就不要去看啊，人家看好，我們就不要去看啊，如果你自己都先放棄你要怎麼打，我們永遠不會放棄，我相信，球是圓的，不打不知道。」

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