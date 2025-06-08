晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL季後賽》國王冠軍呼聲高 胡瓏貿：球是圓的不打不知道

2025/06/08 21:29

胡瓏貿。（TPBL提供）胡瓏貿。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄全家海神一哥胡瓏貿今轟進6顆三分球，率隊以105：102淘汰福爾摩沙夢想家，對於總冠軍賽外界更看好國王，他也霸氣回應。

胡瓏貿今化身射手，得分全來自三分球，率隊以三分雨轟垮夢想家，他說，身為一名球員，就是要把自己準備好，「你要有各種武器，去因應各種狀況，一直以來空間型四號位就是我的特色，我就是打3（號位）不夠快、防守也不夠好，打4（號位）又太小，所以我只能一直縮小劣勢、放大優勢，放大優勢就是要增加射程，讓對方的大個子不得不出來，加上我也可以空手切，像我今天有7次助攻，就是不斷分球找隊友。」

胡瓏貿松山高中學弟馬建豪本季回台加盟夢想家，今攻下13分，第四節因傷提前退場，胡瓏貿盛讚，馬建豪本季入選年度第一隊、表現相當出色，還自嘲「不像我季賽不知道在幹嘛。」

胡瓏貿例行賽出賽33場，貢獻8分，來到季後賽場均來到17.8分，對於有球迷認為他例行賽在「藏」，胡瓏貿也回應，「我看起來像會藏的人嗎？我有那麼陰險嗎？我也想打好好不好，季賽太多傷病，還有國家隊，心態也受到影響，我也是人，我的心態也是會有不舒服的時候。」

對於總冠軍賽外界更看好國王，胡瓏貿豪邁回應，「就不要去看啊，人家看好，我們就不要去看啊，如果你自己都先放棄你要怎麼打，我們永遠不會放棄，我相信，球是圓的，不打不知道。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中