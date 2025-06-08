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電競》中信飛牡蠣擊敗越南強權！驚險奪冠劍指《英雄聯盟》季中賽

2025/06/08 22:46

CFO擊敗GAM奪下LCP賽區第二賽段冠軍。（圖片取CFO臉書）CFO擊敗GAM奪下LCP賽區第二賽段冠軍。（圖片取CFO臉書）

〔體育中心/綜合報導〕中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）今天在LCP賽區第二賽段的期中賽資格賽冠軍賽，與越南強權GAM Esports（簡稱GAM）大戰5局，靠著中路選手HongQ（蔡明宏）最後一把阿卡莉關鍵團戰手起刀落助隊一波帶走對手，以3：2收下第二賽段的冠軍。

CFO在本賽段以無敵之姿，7勝0敗晉級第二賽段的季後地區資格賽，首輪輪空的他們於第2輪面對GAM以2勝1敗挺進第3輪，隨後再讓2追3逆轉擊敗Talon Esports（簡稱TLN），率先奪下太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱 LCP）賽區的第一張《英雄聯盟》季中邀請賽的門票。

越南傳統強權GAM在第二賽段拿下4勝3敗，以排名第4晉級季後賽，在首輪他們先2勝1敗擊敗同樣來自越南的MGN Vikings Esports，接著在第2輪不敵CFO後落入敗者組。接著GAM以3勝1敗擊敗Team Secret Whales挺進敗者組冠軍戰，並於昨天讓1追3逆轉TLN，成功奪下第二張季中賽門票，獲得與CFO爭冠的資格。

今天CFO在第一把地圖物件掌控得漂亮，經濟幾乎一路領先，花32分54秒將比賽拿下，第二把CFO原本擁有大幅優勢，想不到GAM打野選手Levi在CFO擁有克黎思妲的情況下，以近乎不可能的姿態成功搶下關鍵巴龍，率軍一路逆轉比賽，大戰41分4秒將比數扳平為1：1。

第三把CFO選出多點輸出組合，靠著傷害輾壓花28分36秒搶先以2：1聽牌。第四把比賽GAM把握關鍵團戰擊潰CFO，用35分50秒打進第五把使戰歌響起。

關鍵最後一把雙方都打得相當謹慎，前30分鐘兩隊僅各拿一顆人頭，不過在第31分鐘的團戰，HongQ使用阿卡莉直接正面殺進戰場，在亂軍之間直取GAM的AD選手Artemis首級，CFO輔助選手Kaiwing也跟上控制，幫助團戰大獲全勝。CFO直接靠這一波的團戰擊破GAM的主堡，順利成為今年LCP賽區第二賽段的冠軍。

CFO擊敗GAM奪下LCP賽區第二賽段冠軍。（圖片擷取自youtube）CFO擊敗GAM奪下LCP賽區第二賽段冠軍。（圖片擷取自youtube）

CFO與GAM兩隊將一起攜手代表LCP賽區，在6月27日於加拿大溫哥華舉行的英雄聯盟季中錦標賽奮戰。CFO奪冠代表他們將以第一種子的身分直接晉級正賽，獲得第二種子的GAM則將從入圍賽打起。

今天奪冠的CFO，FMVP由輔助選手Kaiwing（凌啟榮）拿下，賽後28歲的他在接受主播台訪問時，提到打滿5場「虐待老人，有點累」並指出第二把有點意想不到，原本以為能夠「光速下班」，結果卻要戰到第五把：「有點小抖。」

談起最後一個關鍵團戰，Kaiwing表示，其實團隊在打之前就已經溝通好了站位，位置對的時候小吉（HongQ）看到機會先進場，因為自己的角色比較難進草叢，所以HongQ進場吸引火力後，自己就第二個進場。

面對即將到來的MSI季中邀請賽，Kaiwing表示先以4強為目標，還直言想遇到南韓強隊T1，因為2022年曾遇到過，想要再交手（不過目前T1尚未取得MSI門票）。最後Kaiwing也向支持他們的粉絲道謝：「非常感謝你們支持到最後一刻，終於拿下冠軍，我們會在MSI好好表現。」

輔助選手Kaiwing拿下FMVP。（圖片擷取自youtube）輔助選手Kaiwing拿下FMVP。（圖片擷取自youtube）

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