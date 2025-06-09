中職》絕望44戰⋯ 富邦勝率破球團新低 36年來僅3隊更慘

富邦悍將又寫紀錄。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將上週遭中信兄弟3戰橫掃，苦吞平本季最多的6連敗，開季44戰勝率僅2成73，不但打破富邦球團史最低紀錄，中職36年歷史中排史上第4低，戰績跌落深淵。

2022年富邦是球團史最慘痛的1年，當年狂刷聯盟史上最速12敗、13敗、14敗、15敗、16敗、21敗、22敗、23敗⋯等多項不名譽紀錄，最終以上半季史上第2低的勝率2成71作收，只比2003年第一金剛的1成96還高。

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今年的富邦，固然未打破任何最速敗場紀錄，打完44戰戰績僅12勝32敗，勝率2成73，竟比3年前的同期還慘。2022年的富邦，前44場戰績14勝30敗，勝率仍有3成18，卻在拿到第15勝後，遇上包含11連敗的13連不勝的「地獄低潮」，才會締造上半季史上第2低勝率的紀錄。

放眼聯盟歷史，富邦前44戰的勝率也排史上第4低，僅次於2003年第一金剛的1成90、1996年興農的2成50、2011年興農的2成62。明富邦要作客嘉義市出戰統一獅，若再不振作，恐會打破3年前自家球團的可怕紀錄。

★開季44場最低勝率

排名 年份 球隊 勝率

1 2003年 第一金剛 1成90（8勝34敗2和 ）

2 1996年 興農牛 2成50（11勝33敗）

3 2011年 興農牛 2成62（11勝31敗2和）

4 2025年 富邦悍將 2成73（12勝32敗）

5 2014年 中信兄弟 2成79（12勝31敗1和）

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