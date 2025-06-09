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台灣戰隊CFO期中賽全勝封王 保送晉級MSI淘汰賽

2025/06/09 02:30

〔中央社〕台灣電競戰隊CFO今天在英雄聯盟LCP聯賽期中賽的決賽以3比2擊敗越南戰隊GAM，不僅以全勝之姿摘下期中賽冠軍，更直接保送晉級MSI季中邀請賽的淘汰賽。

太平洋職業聯賽（LCP）期中賽的決賽今天在LCP電競館點燃戰火，採5戰3勝制，由期中賽未嘗敗績的王者中信飛牡蠣（CFO）與越南戰隊GAM（GAM Esports）正面交鋒，雖然中信飛牡蠣先馳得點，不過GAM也展現韌性，雙方前4局打完形成2比2平手。

進入決勝第5局，中信飛牡蠣一直保持穩定領先，並把握住中路選手HongQ（蔡明宏）開啟一波團戰機會，直接帶走比賽勝利，不僅確定高舉期中賽的冠軍獎盃，更保送進入季中邀請賽的淘汰賽，避免面臨入圍賽的考驗。

獲得決賽最有價值選手（FMVP）的輔助選手Kaiwing（凌啟榮）賽後接受訪問時表示，雖然打滿5局感覺很疲倦，但內心相當開心，並直言這座獎項代表自己這個系列賽沒有犯太多錯誤，有做到該做的事情，「輔助要拿FMVP很不容易，因此更有紀念價值，以前都是隊友拿，現在終於輪到我了。」

決勝局在場邊觀戰的中信飛牡蠣上路選手Driver（沈宗樺）接受中央社採訪時透露，在旁邊看心情比較緊張，甚至一度覺得沒有機會獲得勝利，不過隨著團隊逐漸掌控節奏，他也感覺距離勝利不遠了，「能夠順利拿下來真的很開心。」

接下來中信飛牡蠣將前往加拿大拚季中邀請賽，與世界列強一較高下，沈宗樺認為目前是團隊最有自信的時候，同時透過期中賽證明每名選手的角色池深度，不過他也提到打法可能會被其他賽區研究，因此必須利用這段時間調整，並喊話希望再與韓國戰隊HLE（Hanwha Life Esports）的上路選手Zeus（崔祐齊）過招。（編輯：林沂鋒）1140609

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