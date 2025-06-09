法網》艾卡拉茲史詩級大逆轉球王辛納 衛冕男單冠軍

李秋明／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽男單決戰，西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經史詩般5盤大戰，4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：3）、7：6（10：2）大逆轉義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），衛冕象徵紅土大滿貫最高榮譽的火槍手盃，也是職業生涯第5座大滿貫冠軍。

同被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲、辛納，首度會師巴黎羅蘭加洛斯壓軸，新世代雙雄纏鬥5小時29分鐘，拚出法網史上最漫長的決賽。而22歲的艾卡拉茲頂住沉重壓力，第4盤戲劇性化解辛納3個冠軍點，再度搶7扳平之後，決勝盤的盤末又擋住23歲頭號種子兇猛反撲，「丟2追3」後來居上，成為公開年代在大滿貫決賽2盤落後下，最終還能逆襲獲勝的第9人。

請繼續往下閱讀...

艾卡拉茲成為本世紀第3位衛冕法網男單冠軍的球員，跟上已退役的巴西庫爾滕（Gustavo Kuerten）和同胞前輩「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）腳步。這位人氣寵兒繼2022年美國公開賽、2023年及2024年溫布頓錦標賽連莊，還有2024年法網後，大滿貫第5冠到手，也是史上第3年輕達標，足讓身手全能且韌性頑強的他士氣大振，接下來將挑戰溫網草地3連霸。

艾卡拉茲延續大滿貫決賽5勝0負的不敗金身，除了斬斷辛納自去年8月美網迄今的大滿貫20連勝，對戰同梯勁敵也改寫為8勝4負、目前5連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法