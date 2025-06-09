法網》艾卡拉茲紅土二連霸：很高興與辛納創造歷史！

艾卡拉茲。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）驚險贏得史上最漫長的法國網球公開賽決戰後，這位西班牙第2種子衛冕者不忘盛讚對手，直言很高興能與義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）共同創造歷史，英雄相惜之情溢於言表。

「我非常肯定你將來不只一次奪冠，而是很多、很多次。能與你一起在球場上隔網對抗是我的榮幸。」艾卡拉茲頂住壓力連續化解3個冠軍點，歷經近5個半小時的5盤大戰神奇逆轉勝，也終結了同樣被譽為「三巨頭接班人」的辛納，近來在大滿貫舞台所締造的20連勝紀錄，「我真的非常高興，能夠在這項及其他賽事與你一起創造歷史！你對於年輕孩子和我來說，都是個巨大的鼓舞。」

請繼續往下閱讀...

艾卡拉茲成為自瑞士天王費德爾（Roger Federer）以來，史上第二位職業生涯前5次大滿貫單打決戰全部獲勝的男子球員，也讓亦敵亦友的辛納首度在大滿貫壓軸失利，未能繼2024年、 2025年澳洲公開賽，以及2024年美國公開賽再捧金盃，賽後他也特地感謝菲利普夏提耶現場球迷的熱情支持，才能撐過馬拉松激戰考驗， 「太不可思議了，我無法用言語表達對大家的感謝，巴黎，明年再見。」

辛納。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法