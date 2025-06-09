MLB》大谷夯長打、本季首度挨球吻！克蕭摘本季首勝寫史上最狂紀錄

大谷翔平挨觸身球。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與紅雀系列賽最終戰，道奇日本巨星大谷翔平有長打演出，同時也挨了本季首次觸身球；而37歲塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）繳出5局7K好投，終場道奇7：3獲勝避免遭橫掃，克蕭也終於拿下本季首勝。

道奇2局上靠著單局4支安打，包含艾德曼（Tommy Edman）適時安打與金慧成清壘三壘安打取得3：0領先，4局上史密斯（Will Smith）開局又是一支三壘安打，艾德曼隨後補上二壘安打，道奇再下一城。

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5局下紅雀有所回應，開局連續出現2支一壘安打，2出局後溫恩（Masyn Winn）敲出二壘安打追回1分；然而7局上，貝茲（Mookie Betts）再敲出左外野陽春砲，本季第9轟又讓道奇回到4分領先，也替球隊吃下定心丸。儘管7局上紅雀追回2分，但8局上道奇又打回2分，最終順利在客場終止2連敗，系列賽免於遭紅雀橫掃。

克蕭今天先發主投5局用82球有52顆好球，被敲出6支安打僅失1分，送出多達7次三振，防禦率降至4.35，本季第5場先發終於摘下今年第一場勝投，也是生涯第213勝。根據道奇作家哈里斯（Blake Harris）指出，這是克蕭生涯第65場單場7K、0保送的比賽，超越席林（Curt Schilling）64場成為史上最多。

日本巨星大谷翔平開賽就敲出擊球初速106.5英哩的平飛二壘安打，將連續安打場次推進至5場，不過之後3打數都沒安打。8局上則遭到觸身球打中左腳踝附近，大谷當下也痛得大叫，所幸最終仍留在場上繼續比賽，這也是他本季首度挨觸身球。大谷今4打數1安打，賽後打擊率0.293，攻擊指數1.021。

克蕭。（路透）

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