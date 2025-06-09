中職》金控大戰兄弟完勝！象迷必看系列賽10大亮點（圖輯）

〔記者陳逸寬、塗建榮／新北報導〕上週末，新莊棒球場上演「金控大戰」，中信兄弟以11比3、12比2與8比3三連勝橫掃富邦悍將。這波強勢連勝讓兄弟持續緊咬龍頭統一獅，雙方勝差僅1.5場。本報特別整理本系列賽十大亮點，帶您回顧這場精彩對決。

1.猛象打線棒棒開花，展現穩定且驚人的打擊輸出，三戰狂灌31分，讓富邦投手群無力招架，成為擊潰悍將的致勝關鍵。 （記者陳逸寬攝）

2.開門見喜！黃博多打頭陣主投6局僅失1分，對戰富邦悍將豪取三連勝，氣勢如虹。（記者塗建榮攝）

3.「小可愛」江坤宇首戰就遭觸身球提前退場，後兩戰雖未先發，在總教練平野惠一靈活調度之下，讓他維持「全勤」出賽。（記者陳逸寬攝）

4.許基宏火力全開，連續四打席開轟，追平中職聯盟紀錄，手感火燙無人能擋。（記者陳逸寬攝）

5.「美美」鄭浩均（左）復活！睽違630天再度奪勝，賽後與敲轟助威的許基宏（中）熱情擁抱慶祝。（記者陳逸寬攝）

6. 老將鄭凱文第二戰後援4局穩定封鎖富邦攻勢，拿下罕見救援成功，堪稱本系列賽的「最佳第四人」。（記者陳逸寬攝）

7.羅戈闊別兩個月重返新莊對決魔力藍，主投6局狂飆12K，一掃前役吞敗陰霾，成功復仇。（記者陳逸寬攝）

8. 曾頌恩於第三戰（6/8）正式回歸一軍戰線，上場首打席即敲安，整場繳出4打數2安、1打點、1保送佳績。（記者陳逸寬攝）

9. 鄭浩均「丟球事件」意外促成棒壇兩大傳奇合體：中信兄弟投手教練王建民於8日賽前特地向富邦悍將總教練陳金鋒致意化解爭議。（記者陳逸寬攝）

10. 象迷氣勢壓境新莊城堡，尤其第二戰（6/7）外野坐滿黃衫軍，聲勢浩大，與主場滿座的內野形成分庭抗禮的震撼場面。（記者陳逸寬攝）

同場加映：裁判邱景彥（右）於6月7日在風雨中完成個人第1000場中職執法，寫下里程碑。（記者陳逸寬攝）

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