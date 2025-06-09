晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》金控大戰兄弟完勝！象迷必看系列賽10大亮點（圖輯）

2025/06/09 08:29

〔記者陳逸寬、塗建榮／新北報導〕上週末，新莊棒球場上演「金控大戰」，中信兄弟以11比3、12比2與8比3三連勝橫掃富邦悍將。這波強勢連勝讓兄弟持續緊咬龍頭統一獅，雙方勝差僅1.5場。本報特別整理本系列賽十大亮點，帶您回顧這場精彩對決。

1.猛象打線棒棒開花，展現穩定且驚人的打擊輸出，三戰狂灌31分，讓富邦投手群無力招架，成為擊潰悍將的致勝關鍵。 （記者陳逸寬攝）1.猛象打線棒棒開花，展現穩定且驚人的打擊輸出，三戰狂灌31分，讓富邦投手群無力招架，成為擊潰悍將的致勝關鍵。 （記者陳逸寬攝）

2.開門見喜！黃博多打頭陣主投6局僅失1分，對戰富邦悍將豪取三連勝，氣勢如虹。（記者塗建榮攝）2.開門見喜！黃博多打頭陣主投6局僅失1分，對戰富邦悍將豪取三連勝，氣勢如虹。（記者塗建榮攝）

3.「小可愛」江坤宇首戰就遭觸身球提前退場，後兩戰雖未先發，在總教練平野惠一靈活調度之下，讓他維持「全勤」出賽。（記者陳逸寬攝）3.「小可愛」江坤宇首戰就遭觸身球提前退場，後兩戰雖未先發，在總教練平野惠一靈活調度之下，讓他維持「全勤」出賽。（記者陳逸寬攝）

4.許基宏火力全開，連續四打席開轟，追平中職聯盟紀錄，手感火燙無人能擋。（記者陳逸寬攝）4.許基宏火力全開，連續四打席開轟，追平中職聯盟紀錄，手感火燙無人能擋。（記者陳逸寬攝）

5.「美美」鄭浩均（左）復活！睽違630天再度奪勝，賽後與敲轟助威的許基宏（中）熱情擁抱慶祝。（記者陳逸寬攝）5.「美美」鄭浩均（左）復活！睽違630天再度奪勝，賽後與敲轟助威的許基宏（中）熱情擁抱慶祝。（記者陳逸寬攝）

6. 老將鄭凱文第二戰後援4局穩定封鎖富邦攻勢，拿下罕見救援成功，堪稱本系列賽的「最佳第四人」。（記者陳逸寬攝）6. 老將鄭凱文第二戰後援4局穩定封鎖富邦攻勢，拿下罕見救援成功，堪稱本系列賽的「最佳第四人」。（記者陳逸寬攝）

7.羅戈闊別兩個月重返新莊對決魔力藍，主投6局狂飆12K，一掃前役吞敗陰霾，成功復仇。（記者陳逸寬攝）7.羅戈闊別兩個月重返新莊對決魔力藍，主投6局狂飆12K，一掃前役吞敗陰霾，成功復仇。（記者陳逸寬攝）

8. 曾頌恩於第三戰（6/8）正式回歸一軍戰線，上場首打席即敲安，整場繳出4打數2安、1打點、1保送佳績。（記者陳逸寬攝）8. 曾頌恩於第三戰（6/8）正式回歸一軍戰線，上場首打席即敲安，整場繳出4打數2安、1打點、1保送佳績。（記者陳逸寬攝）

9. 鄭浩均「丟球事件」意外促成棒壇兩大傳奇合體：中信兄弟投手教練王建民於8日賽前特地向富邦悍將總教練陳金鋒致意化解爭議。（記者陳逸寬攝）9. 鄭浩均「丟球事件」意外促成棒壇兩大傳奇合體：中信兄弟投手教練王建民於8日賽前特地向富邦悍將總教練陳金鋒致意化解爭議。（記者陳逸寬攝）

10. 象迷氣勢壓境新莊城堡，尤其第二戰（6/7）外野坐滿黃衫軍，聲勢浩大，與主場滿座的內野形成分庭抗禮的震撼場面。（記者陳逸寬攝）10. 象迷氣勢壓境新莊城堡，尤其第二戰（6/7）外野坐滿黃衫軍，聲勢浩大，與主場滿座的內野形成分庭抗禮的震撼場面。（記者陳逸寬攝）

同場加映：裁判邱景彥（右）於6月7日在風雨中完成個人第1000場中職執法，寫下里程碑。（記者陳逸寬攝）同場加映：裁判邱景彥（右）於6月7日在風雨中完成個人第1000場中職執法，寫下里程碑。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中