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MiLB》台灣最速火球男林振瑋2.1局飆3K挨轟失3分 鄭宗哲連10場上壘

2025/06/09 09:11

林振瑋。（資料照，取自Cardinals Player Development X）林振瑋。（資料照，取自Cardinals Player Development X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀高階1A的台灣最速火球男林振瑋，今天先發僅投2.1局失掉3分，最終無關勝負；海盜3A的鄭宗哲今天沒有安打演出，但靠著保送將連續上壘場次推進至10場。

去年飆出台灣史上最速火球的林振瑋，今面對皇家高A迎來本季從傷兵名單復出後第5場先發，開賽就被敲2安失1分又投出保送，不過接著用三振化解危機，2局上更是跨局連飆3K上演三上三下。

然而3局上1出局後，林振瑋投出保送，接著偏高進壘點被掌握住，挨了一發2分砲，接著又投出保送後退場。林振瑋此役僅投2.1局，創下今年初登板2局之後最短局數，用65球有30顆好球，被敲3安包含1轟，投出3次三振與3次保送，失掉3分都是責失，防禦率上漲至3.31。球隊最終9：5獲勝，林振瑋無關勝負。

海盜3A的鄭宗哲今天面對紅雀3A，僅在4局上選到保送上壘，連續10場比賽上壘，最終3打數0安打吞下1K，賽後打擊率0.210；海盜高A右投張弘稜，今先發對決遊騎兵投4局被敲6安，包含2發全壘打，送出2K與1BB，失4分有3分責失無關勝負，賽後防禦率5.84。

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