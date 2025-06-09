MLB》史基斯7.2局好投無關勝負 還好這次海盜贏了

海盜王牌史基斯今天繳出優質先發。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球先發史基斯（Paul Skenes）今天再度展現王牌本色，對費城人先發主投7.2局，只被擊出2支安打失掉1分，儘管最終無關勝負，不過球隊還是以2比1贏球，讓史基斯的「問天」悲情指數稍稍下降。

史基斯今天先主投7.2局，用了97個球，僅被擊出2支安打失掉1分責失分，並且送出7次三振，退場時兩隊戰成1比1平手，接手的亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）後援1.1局無失分，加上「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）8局下的致勝安打超前，最終海盜1分之差贏球，讓史基斯本場無關勝負。

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本季史基斯先發14場，防禦率1.88但只有4勝6敗，在他先發期間，海盜打線平均只能打回3.35分，使他成為聯盟中有名的「問天」強投。

在擊敗費城人後，海盜3連戰橫掃對手，近5戰收下4勝，賽後受訪史基斯表示，他覺得球隊近況不錯，就算輸球分差也不會太大。

實際上今天史基斯第8局投球，是順利解決了前兩位打者，不過總教練凱利（Don Kelly）卻選擇在這時換投，還引來了主場球迷的噓聲，對此他解釋，當下覺得史基斯體力應該差不多了，所以才會果斷換投。

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