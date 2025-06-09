晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史基斯7.2局好投無關勝負 還好這次海盜贏了

2025/06/09 09:08

海盜王牌史基斯今天繳出優質先發。（美聯社）海盜王牌史基斯今天繳出優質先發。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球先發史基斯（Paul Skenes）今天再度展現王牌本色，對費城人先發主投7.2局，只被擊出2支安打失掉1分，儘管最終無關勝負，不過球隊還是以2比1贏球，讓史基斯的「問天」悲情指數稍稍下降。

史基斯今天先主投7.2局，用了97個球，僅被擊出2支安打失掉1分責失分，並且送出7次三振，退場時兩隊戰成1比1平手，接手的亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）後援1.1局無失分，加上「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）8局下的致勝安打超前，最終海盜1分之差贏球，讓史基斯本場無關勝負。

本季史基斯先發14場，防禦率1.88但只有4勝6敗，在他先發期間，海盜打線平均只能打回3.35分，使他成為聯盟中有名的「問天」強投。

在擊敗費城人後，海盜3連戰橫掃對手，近5戰收下4勝，賽後受訪史基斯表示，他覺得球隊近況不錯，就算輸球分差也不會太大。

實際上今天史基斯第8局投球，是順利解決了前兩位打者，不過總教練凱利（Don Kelly）卻選擇在這時換投，還引來了主場球迷的噓聲，對此他解釋，當下覺得史基斯體力應該差不多了，所以才會果斷換投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中