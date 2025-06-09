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MLB》很開心對決大谷翔平！ 紅雀潛力右投絕讚：地表上最強球員

2025/06/09 09:31

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀24歲右投麥格里維（Michael McGreevy）今天迎來本季初先發，面對衛冕軍道奇投6局失4分吞敗。賽後受訪時，麥格里維指出很開心能和大谷翔平交手。

麥格里維在2021年選秀會於首輪第18順位被紅雀網羅，目前在球隊農場排名第10，去年在大聯盟投過4場，成績3勝0敗、防禦率1.96，今天是他本季初先發。

麥格里維此戰強碰道奇，面對的首名打者是大谷翔平，雖然才投第一球就被敲二壘安打，不過他直呼：「第一球能投給地表上最強的球員大谷翔平，真的很棒。」

道奇今天推派塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）登板，麥格里維透露自己父親就是克蕭的超級粉絲，「今天我爸可能比我還興奮，不過能與克蕭同場對決，對我來說是非常酷的一件事。」

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