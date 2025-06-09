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NBA總冠軍賽》穩贏？SGA拿15分 雷霆半場18分領先溜馬

2025/06/09 09:14

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕在G1錯過贏球機會的西部龍頭雷霆，今天在主場迎來NBA總冠軍賽G2，榜眼霍倫格姆（Chet Holmgren）在上半場就展現好表現，年度MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也有15分進帳，雷霆上半場結束以59：41領先溜馬。

雷霆在前役於第四節最多領先15分，卻在最後0.3秒遭到哈里伯頓（Tyrese Haliburton）「準絕殺」，系列賽陷入0：1落後。

身為西部頭號種子的雷霆，此仗繼續在主場出賽，榜眼霍倫格姆（Chet Holmgren）就展現優異命中率，且團隊防守也有效壓制溜馬發揮，在第二節一波19：2攻勢，一度領先23分，不過溜馬後來有稍稍回神回敬10：0，但雷霆還是握有近20分領先。

霍倫格姆G1僅拿6分，表現不盡理想，不過他今憑藉專注力，攻守都為雷霆注入能量，在上半場以7投5中，攻下11分，吉爾吉斯亞歷山大以11投6中，穩定發揮進帳15分，J.威廉斯（Jalen Williams）9分、4助攻、4籃板，另外板凳出發A.威金斯（Aaron Wiggins）4投3中包括2顆三分球，貢獻8分。

溜馬方面，團隊命中率不到4成，又發生9次失誤，在上半場失去競爭力，哈里伯頓5投1中只有3分、3助攻，東部決賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）9分，全隊上半場無人得分雙位數。

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