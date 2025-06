MLB》「法官」雙響砲追平名人堂神獸偉業！洋基挨5轟慘遭紅襪擊潰

賈吉。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕「基襪大戰」系列戰最終戰,洋基當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)上演單場雙響砲;然而洋基投手群遭到紅襪打線狂敲5轟徹底擊潰,終場7:11落敗,系列賽1勝2敗不敵紅襪。

賈吉在1局下就逮中紅襪菜鳥右投多賓斯(Hunter Dobbins)的第一顆97.5英哩速球,敲出中、右外野超大號2分砲,本季第22轟出爐,擊球初速108.6英哩、飛行距離436英呎,幫助洋基2:0先馳得點。

Aaron Judge blasts his 22nd home run of the year 436 feet the other way pic.twitter.com/QSrhYVdN41