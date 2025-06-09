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MLB》「法官」雙響砲追平名人堂神獸偉業！洋基挨5轟慘遭紅襪擊潰

2025/06/09 10:34

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」系列戰最終戰，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）上演單場雙響砲；然而洋基投手群遭到紅襪打線狂敲5轟徹底擊潰，終場7：11落敗，系列賽1勝2敗不敵紅襪。

賈吉在1局下就逮中紅襪菜鳥右投多賓斯（Hunter Dobbins）的第一顆97.5英哩速球，敲出中、右外野超大號2分砲，本季第22轟出爐，擊球初速108.6英哩、飛行距離436英呎，幫助洋基2：0先馳得點。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是自2023年9月13日瓊斯（Nolan Jones）在洛磯主場的452英呎全壘打以來，大聯盟史上第2遠的「反方向全壘打」，也是賈吉聲娃第2遠的反方向全壘打，僅次2017年6月12日敲出的438英呎。

洋基明星先發左投羅冬（Carlos Rodón）前4局虎虎生風，然而5局上被紅襪大物坎貝爾（Kristian Campbell）敲出追平2分砲，儘管下半局拉梅修（DJ LeMahieu）又敲陽春砲遭前，但6局上羅冬又被納瓦耶茲（Carlos Narváez）敲出逆轉3分砲，投5局失5分退場。接替登板的克魯茲（Fernando Curz）無法止血，又被紅襪追加2分。

6局下洋基靠著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）高飛犧牲打與葛里遜（Trent Grisham）滿壘選保送追回2分，但8局上紅襪托羅（Abraham Toro）與史托瑞（Trevor Story）上演背靠背開轟，9局上德弗斯（Rafael Devers）再補1轟，托羅也敲長打，擴大至11：5領先。

9局下賈吉又敲出2分砲，上演單場雙響砲，本季第23轟出爐，生涯第43度單場敲出至少2轟，追平名人堂球星賈里格（Lou Gehrig）並列隊史第3多紀錄。不過洋基後續反攻無力，仍在自家主場不敵世仇紅襪。

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