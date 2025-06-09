NBA》選定了？ 名記者爆佛拉格只計畫去獨行俠試訓

佛拉格將和獨行俠團隊私人會面。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠以超低機率抽到今年狀元籤，沒意外會選擇杜克大學超級新星佛拉格（Cooper Flagg），而今又有進一步消息指出，獨行俠近日會安排和佛拉格會面，同時佛拉格也只計畫為獨行俠一支球隊試訓。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和吉馮尼（Jonathan Givony）消息指出，獨行俠安排私人行程，和佛拉格在美國時間6月17日會面，報導同時也指出，不僅佛拉格只計畫和獨行俠會面，獨行俠也沒有計畫要試訓其他潛在樂透區新秀，獨行俠願意用狀元選佛拉格，而佛拉格也願意加盟獨行俠。

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獨行俠2024年打進冠軍賽，上賽季卻和湖人完成了世紀交易，將一哥東契奇（Luka Doncic）拿去換戴維斯（Anthony Davis），最終在他和厄文（Kyrie Irving）輪流受傷下，無緣今年季後賽，總管哈里森（Nico Harrison）成為眾矢之的，如今一手選秀神抽，讓獨行俠未來又變得一片光明。

獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）曾在訪談中稱讚過佛拉格，說佛拉格的成熟度令人驚訝，防守上不怕被換防到後衛，進攻上可以投籃又可以運球，而且又有6尺8、6尺9的身高，如果能和這樣的球員同隊，會是很令人興奮的事情。

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