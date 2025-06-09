日職》力拚支配下！樂天台灣左投王彥程飆最速火球 曝本季好表現關鍵

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣24歲左投王彥程昨天在二軍面對西武獅先發，繳出7局7K失1分的優質先發奪勝，還飆出個人最速的154公里火球，收下本季第5勝。賽後他受訪也表示，自己會持續往升上一軍的目標前進。

王彥程昨天先發5局被敲5安失1分，飆出7次三振收下本季第5勝，本季出賽10場投46局，防禦率3.52。根據《日刊體育》報導，賽後王彥程表示自己這次先發與上次的間隔時間較長，有時會抓不到節奏，但所幸仍及時調整到位，並投完這場比賽。

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王彥程於2019年以育成選手身分加盟樂天，今年已經是他效力樂天第7個賽季，回顧這段經歷，王彥程坦言自己也想早點展現自己的成長與進步，但他仍保持日復一日的努力練習。而他在3年前的休季也開始與同樣來自台灣的學長宋家豪一起赴美進行重訓與投球特訓，繼續提升自己的實力。

去年下半季，王彥程曾因身體狀態不佳而影響表現，王彥程也談到，這是因為有這樣的經驗，今年他更注重自己的身體狀況，也認為正因如此，才能讓他帶來好的表現。

樂天近期將簽下前洋基全壘打維特（Luke Voit），一旦完成簽約後，球隊70人支配下名額也將額滿。對此王彥程也並未氣餒並堅定表示：「這（升上一軍）每年都是我最大的目標，但我仍會持續專注在繳出好成績，為自己爭取機會。」

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