晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA總冠軍賽》SGA砍34分！雷霆大勝溜馬 系列賽追成1：1

2025/06/09 10:41

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部龍頭雷霆今天在NBA總冠軍賽G2，年度MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）加上板凳出發的A.威金斯（Aaron Wiggins）、卡魯索（Alex Caruso）高效率演出，雷霆最終以123：107打敗溜馬，系列賽扳回一城追成1：1，雙方將在12日轉戰溜馬主場展開G3。

雷霆在前役於第四節最多領先15分，卻在最後0.3秒遭到哈里伯頓（Tyrese Haliburton）「準絕殺」，系列賽陷入0：1落後。

西部頭號種子雷霆此仗在主場矢志討回顏面，榜眼霍倫格姆（Chet Holmgren）半場拿11分，吉爾吉斯亞歷山大更是貢獻15分，團隊在第二節一波19：2攻勢，一度領先23分，在半場結束也以59：41領先溜馬。

溜馬在第三節試圖追分，但雷霆一喊暫停回來就止血，且SGA單節也有12分進帳，一直保持雙位數領先，最終雷霆在主場收下勝利，把系列賽扳平。

吉爾吉斯亞歷山大21投11中，進帳34分外帶8助攻、5籃板、4抄截，榜眼霍倫格姆（Chet Holmgren）15分，J.威廉斯（Jalen Williams）19分、5助攻、5籃板，另外板凳出發的A.威金斯18分、卡魯索20分，兩人合力投進9顆三分球。

溜馬方面，上半場就失去競爭力，導致下半場追分困難吞下敗仗，哈里伯頓前三節僅拿5分，在第四節則有12分進帳，斬獲17分、6助攻，東部決賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）15分，透納（Myles Turner）16分、奈史密斯（Aaron Nesmith）14分。

吉爾吉斯亞歷山大。（歐新社）吉爾吉斯亞歷山大。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中