NBA總冠軍賽》SGA砍34分！雷霆大勝溜馬 系列賽追成1：1

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部龍頭雷霆今天在NBA總冠軍賽G2，年度MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）加上板凳出發的A.威金斯（Aaron Wiggins）、卡魯索（Alex Caruso）高效率演出，雷霆最終以123：107打敗溜馬，系列賽扳回一城追成1：1，雙方將在12日轉戰溜馬主場展開G3。

雷霆在前役於第四節最多領先15分，卻在最後0.3秒遭到哈里伯頓（Tyrese Haliburton）「準絕殺」，系列賽陷入0：1落後。

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西部頭號種子雷霆此仗在主場矢志討回顏面，榜眼霍倫格姆（Chet Holmgren）半場拿11分，吉爾吉斯亞歷山大更是貢獻15分，團隊在第二節一波19：2攻勢，一度領先23分，在半場結束也以59：41領先溜馬。

溜馬在第三節試圖追分，但雷霆一喊暫停回來就止血，且SGA單節也有12分進帳，一直保持雙位數領先，最終雷霆在主場收下勝利，把系列賽扳平。

吉爾吉斯亞歷山大21投11中，進帳34分外帶8助攻、5籃板、4抄截，榜眼霍倫格姆（Chet Holmgren）15分，J.威廉斯（Jalen Williams）19分、5助攻、5籃板，另外板凳出發的A.威金斯18分、卡魯索20分，兩人合力投進9顆三分球。

溜馬方面，上半場就失去競爭力，導致下半場追分困難吞下敗仗，哈里伯頓前三節僅拿5分，在第四節則有12分進帳，斬獲17分、6助攻，東部決賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）15分，透納（Myles Turner）16分、奈史密斯（Aaron Nesmith）14分。

吉爾吉斯亞歷山大。（歐新社）

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