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棒球》「台灣跑壘王盃」大成功！ 許峰賓談活動初衷

2025/06/09 10:49

由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦，兩天活動吸引上千名民眾參加，協會理事長許峰賓也說明舉辦活動的初衷：「棒球不只有當選手，還有運科、防護、營養、教練等多元角色」，期盼更多孩子走上自己的「棒球人之路」。

活動於7、8日在台南小北C棒球場圓滿舉辦，融合運動體驗、市集園遊、公益講座與比賽交流，打造全台首見的棒球主題嘉年華。有別於棒球賽事的開球儀式，許峰賓獨創的「開滑儀式」由知名主持人呂捷擔任投手、統一獅教練傅于剛擔任捕手、台南市體育局長陳良乾擔任打者，在跑者健人蓋伊滑回本壘後，由「台南Josh」擔任主審宣布得分，引來滿堂彩。

在少棒友誼賽的激烈競爭中，來自台南的立人國小棒球隊表現優異，最終奪下本屆台灣跑壘王盃的冠軍殊榮。許峰賓為了實踐理念，特別加碼贈送每支參與球隊價值3萬元的滑壘墊，鼓勵孩子在活動後也能持續練習、穩健成長，而立人國小也是許峰賓的母校，更別具意義。

這項活動能順利舉辦，許峰賓還感謝統一獅球團協辦，以及小北百貨、勝元帆布、TCW等企業贊助支持，更感謝所有熱愛棒球的善心人士熱情參與，讓公益棒球的能量在南台灣熱烈綻放。

由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）

由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）

由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）由社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦的「台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會」昨圓滿落辦。（中華民國基層跑壘推廣協會提供）

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