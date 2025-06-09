NBA總冠軍賽》比肩喬丹等一票傳奇 SGA賽季總得分突破3000寫歷史

吉爾吉斯亞歷山大今天攻下34分，賽季總得分正式突破3000分。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆、溜馬今天進行冠軍賽第2場，雷霆終場123比107扳回一城，其中一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下34分，本賽季總得分正式突破3000分，成為聯盟史上第12人。

根據NBA官方統計，吉爾吉斯亞歷山大今天賽前僅差2分，本季例行賽加季後賽總得分，就可以突破3000分大關，而他在首節8分24秒時拿下2分，正式寫下這項個人里程。

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總計吉爾吉斯亞歷山大本季例行賽拿下2484分，季後賽加上今晚則是攻下了548分，賽季加總拿下了3032分。

加上吉爾吉斯亞歷山大，聯盟總共有25次單季總得分突破3000分，其中「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）最多，一人包辦了10次，張伯倫（Wilt Chamberlain）有5次，其餘球員包含有麥卡杜（Bob McAdoo）、貝勒（Elgin Baylor）、哈登（James Harden）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）、東契奇（Luka Doncic）、貝瑞（Rick Barry）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

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