晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA總冠軍賽》比肩喬丹等一票傳奇 SGA賽季總得分突破3000寫歷史

2025/06/09 11:08

吉爾吉斯亞歷山大今天攻下34分，賽季總得分正式突破3000分。（路透）吉爾吉斯亞歷山大今天攻下34分，賽季總得分正式突破3000分。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆、溜馬今天進行冠軍賽第2場，雷霆終場123比107扳回一城，其中一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下34分，本賽季總得分正式突破3000分，成為聯盟史上第12人。

根據NBA官方統計，吉爾吉斯亞歷山大今天賽前僅差2分，本季例行賽加季後賽總得分，就可以突破3000分大關，而他在首節8分24秒時拿下2分，正式寫下這項個人里程。

總計吉爾吉斯亞歷山大本季例行賽拿下2484分，季後賽加上今晚則是攻下了548分，賽季加總拿下了3032分。

加上吉爾吉斯亞歷山大，聯盟總共有25次單季總得分突破3000分，其中「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）最多，一人包辦了10次，張伯倫（Wilt Chamberlain）有5次，其餘球員包含有麥卡杜（Bob McAdoo）、貝勒（Elgin Baylor）、哈登（James Harden）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）、東契奇（Luka Doncic）、貝瑞（Rick Barry）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中