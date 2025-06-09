晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

法網》艾卡拉茲談絕處逢生關鍵 情況很糟會想納達爾的所有逆轉

2025/06/09 11:08

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在法國網球公開賽男單決賽死裡逃生，成功化解對手3個冠軍點，以4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：3）、7：6（10：2）大逆轉義大利球王辛納（Jannik Sinner），成功完成連霸，他說：「當我感覺很糟的時候，我就會去想納達爾（Rafael Nadal），去想他所有的逆轉。」

艾卡拉茲在這場比賽多次上演絕處逢生的精彩戲碼，先是連丟兩盤後成功在下一盤扳回一城，而第四盤在3：5落後的發球局，他在0：40落後時挽救3個冠軍點，把自己從懸崖邊拉回，大難不死必有後福，他隨後也破掉辛納的發球致勝局，一鼓作氣將比賽拖入決勝盤。

談起這場5小時29分鐘的經典戰役，艾卡拉茲說：「在那些特定時刻我都告訴自己，無論發生任何事，無論我是否落後，或是輸掉第5局，我都必須全力以赴，我只是覺得該放手一搏，不要害怕，這場我靠的都是信心。」

艾卡拉茲也強調，真正的冠軍就是要在這種盡全力應付壓力的情況成就，且在職業生涯都是這麼做，「我只是試著在壓力狀況下讓自己感到舒服自在，不害怕這樣的狀況。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中