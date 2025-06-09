法網》艾卡拉茲談絕處逢生關鍵 情況很糟會想納達爾的所有逆轉

艾卡拉茲。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在法國網球公開賽男單決賽死裡逃生，成功化解對手3個冠軍點，以4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：3）、7：6（10：2）大逆轉義大利球王辛納（Jannik Sinner），成功完成連霸，他說：「當我感覺很糟的時候，我就會去想納達爾（Rafael Nadal），去想他所有的逆轉。」

艾卡拉茲在這場比賽多次上演絕處逢生的精彩戲碼，先是連丟兩盤後成功在下一盤扳回一城，而第四盤在3：5落後的發球局，他在0：40落後時挽救3個冠軍點，把自己從懸崖邊拉回，大難不死必有後福，他隨後也破掉辛納的發球致勝局，一鼓作氣將比賽拖入決勝盤。

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談起這場5小時29分鐘的經典戰役，艾卡拉茲說：「在那些特定時刻我都告訴自己，無論發生任何事，無論我是否落後，或是輸掉第5局，我都必須全力以赴，我只是覺得該放手一搏，不要害怕，這場我靠的都是信心。」

艾卡拉茲也強調，真正的冠軍就是要在這種盡全力應付壓力的情況成就，且在職業生涯都是這麼做，「我只是試著在壓力狀況下讓自己感到舒服自在，不害怕這樣的狀況。」

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