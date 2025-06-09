印尼賽》大讚周天成是榜樣！ 奧運金牌名將反思：為什麼中國的球員...

周天成。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成在超級1000系列印尼公開賽打出優異表現，最終收下亞軍，其中在4強賽扳倒新科世界球王、泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），更讓中國前奧運男雙金牌得主蔡贇讚不絕口。

前倫敦奧運男雙金牌得主、中國名將蔡贇高度評價周天成，認為他完全不像是35歲的老將，「一直以來對他，我的評價是非常努力、非常自律、非常值得尊重的球員，在場上和場下為人都非常的謙遜，是我們運動員的榜樣。」

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蔡贇盛讚周天成在4強賽的表現，「我真的想不到他能2：0戰勝昆拉武特，而且打得那麼漂亮，這是我想不到的，如果他現在是30歲以內的選手，我覺得沒什麼奇怪的，但是男單35歲還能有這樣的狀態，常年保持在世界排名的前端，這是非常了不起的一件事！」

周天成展現不輸年輕人的勁爆體能，也讓蔡贇反思道，「那我們的隊員，為什麼沒有這樣的體能、這樣的競技狀態，並不是說我們的隊員不好，但是和35歲的老將，而且他以前也有過生病什麼的，再回到球場上來有這樣的表現，是值得我們去學習的。」蔡贇直呼希望中國隊的年輕選手，能學習周天成的自律，在成績上取得更好的突破。

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