晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

印尼賽》大讚周天成是榜樣！ 奧運金牌名將反思：為什麼中國的球員...

2025/06/09 11:46

周天成。（資料照，歐新社）周天成。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成在超級1000系列印尼公開賽打出優異表現，最終收下亞軍，其中在4強賽扳倒新科世界球王、泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），更讓中國前奧運男雙金牌得主蔡贇讚不絕口。

前倫敦奧運男雙金牌得主、中國名將蔡贇高度評價周天成，認為他完全不像是35歲的老將，「一直以來對他，我的評價是非常努力、非常自律、非常值得尊重的球員，在場上和場下為人都非常的謙遜，是我們運動員的榜樣。」

蔡贇盛讚周天成在4強賽的表現，「我真的想不到他能2：0戰勝昆拉武特，而且打得那麼漂亮，這是我想不到的，如果他現在是30歲以內的選手，我覺得沒什麼奇怪的，但是男單35歲還能有這樣的狀態，常年保持在世界排名的前端，這是非常了不起的一件事！」

周天成展現不輸年輕人的勁爆體能，也讓蔡贇反思道，「那我們的隊員，為什麼沒有這樣的體能、這樣的競技狀態，並不是說我們的隊員不好，但是和35歲的老將，而且他以前也有過生病什麼的，再回到球場上來有這樣的表現，是值得我們去學習的。」蔡贇直呼希望中國隊的年輕選手，能學習周天成的自律，在成績上取得更好的突破。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中