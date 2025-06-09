中職》富邦「G!POP流行音樂節」週末進駐大巨蛋 起亞啦啦隊將再次來台！

韓職「KIA TIGERS CHEERLEADER」再度來台應援。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將「G!POP流行音樂節」將於6月14日（六）、15日（日）重磅登場，球團再度攜 手富邦證券集結台、韓好歌嗨翻臺北大巨蛋，悍將們將穿上本季第二套「藍鑽迷彩」主題球衣，主題日兩天進場將贈送GUARDIANS應援手燈，讓全場隨著音樂節奏一同閃耀，去年來台參與主題日引起轟動的韓職起亞虎「KIA TIGERS CHEERLEADER」將再度來台，與Fubon Angels同場應援！

富邦悍將與富邦證券攜手合作多年，富邦證券今年除了持續為悍將家人帶來精彩、豐富的主 題日活動，共創美好的棒球音樂生活外，也以「反詐大證悍」為號召，帶領悍將家人正視 「反詐」的重要性，只要於主題日期間到富邦悍將APP完成反詐宣導問券，即可輕鬆獲得悍 將APP點數；富邦證券也將在主題日期間同步舉辦「反詐家庭日」，來展現企業堅決反詐的 決心，阻絕橫行的投資詐騙事件。

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「G!POP流行音樂節」除了台、韓經典人氣歌手、樂團演出之外，去年來到大巨蛋與大家一 起歡度G!POP的韓職起亞虎「KIA TIGERS CHEERLEADER」，將再度來到大巨蛋與Fubon Angels 一同應援，並且將一同帶來開場表演，「KIA TIGERS CHEERLEADER」今年由曾經來過台灣的鄭嘉睿、朴星垠、劉世彬、劉世理，帶領首度來訪的高佳彬、趙多彬，6位女孩 們也將在賽前來到場外舞台與球迷們互動，相關活動辦法將陸續公布。

來到大巨蛋熱血應援、開心歡唱一次滿足，「GUARDIANS應援手燈」讓你一起閃耀全場， 14 日「熱血藍」、15日「熱情粉」兩款不同燈色等你來收藏，另外還有小點心與大家分 享，14日贈送可樂果MiNi蒜小辣口味20G、15日贈送卡廸那小德薯濃厚茄汁口味15G， 主題日兩天進場只要出示進場票券，於驗票處後完成驗票後即可領取一份（不可代領、離開 驗票口後則視為已領取，將不再補發、數量有限，贈完為止）。

「G!POP流行音樂節」悍將們是球場上最閃耀的鑽石，將穿上「藍鑽迷彩」主題球衣迎戰對 手，以球場鑽石為設計靈感，晶透藍色層次與幾何切面圖紋，運用前後身不規則的放射狀圖案，呈現出如寶石般折射光線的視覺張力，也象徵球員在場上的耀眼與堅韌，配色則融合深藍、寶藍與冰藍三種色調，構築出如同鑽石內部光影交錯的迷彩層次，視覺衝擊感十足。本次主題日推出全新 「藍鑽迷彩系列商品」，除了主題球衣之外，還有短版球衣、棒球帽、短袖服飾與運動頭帶等多樣品項，將於大巨蛋主場賽事官方通路現場販售。

富邦悍將2025藍鑽迷彩球衣。（富邦提供）

進場贈品。（富邦提供）

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