晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》又是好壞球爭議 主審爆氣一次趕走2隻小熊

2025/06/09 11:45

霍納和總教練康索因好壞球爭議被驅逐。（美聯社）霍納和總教練康索因好壞球爭議被驅逐。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕正當大聯盟討論是否要讓電子好球帶（ABS）上路時，今天比賽又出現好壞球判決爭議，小熊對老虎的比賽中，小熊打者霍納（Nico Hoerner）和總教練康索（Craig Counsell）因抗議好壞球，雙雙被主審驅逐出場。

事情發生在5局上，當時無人出局小熊二壘得點圈有人，霍納在兩好兩壞時，被一顆偏低的球給三振，當下就拍到他和主審交談，不過主審立即將他驅逐，此舉也讓總教練康索上場護航自家球員，但最終也遭到驅逐。

根據現場轉播單位畫面，這顆90英里的球並未投進好球帶中，但主審依然拉弓三振。

賽後霍納表示，他很少能完整把對裁判說的話重現，但他今天就只對裁判說「你今天到現在過得很糟」而現場收音也證實，霍納當下真的只對裁判講這句話，就連總教練上來關切時，他都重複向教練解釋說他只講了這句話。

此戰小熊打線完全熄火，全場僅出現4支安打沒有得分，終場0比4敗給老虎，3連戰系列賽吞下2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中