MLB》又是好壞球爭議 主審爆氣一次趕走2隻小熊

〔體育中心/綜合報導〕正當大聯盟討論是否要讓電子好球帶(ABS)上路時,今天比賽又出現好壞球判決爭議,小熊對老虎的比賽中,小熊打者霍納(Nico Hoerner)和總教練康索(Craig Counsell)因抗議好壞球,雙雙被主審驅逐出場。

事情發生在5局上,當時無人出局小熊二壘得點圈有人,霍納在兩好兩壞時,被一顆偏低的球給三振,當下就拍到他和主審交談,不過主審立即將他驅逐,此舉也讓總教練康索上場護航自家球員,但最終也遭到驅逐。

根據現場轉播單位畫面,這顆90英里的球並未投進好球帶中,但主審依然拉弓三振。

賽後霍納表示,他很少能完整把對裁判說的話重現,但他今天就只對裁判說「你今天到現在過得很糟」而現場收音也證實,霍納當下真的只對裁判講這句話,就連總教練上來關切時,他都重複向教練解釋說他只講了這句話。

此戰小熊打線完全熄火,全場僅出現4支安打沒有得分,終場0比4敗給老虎,3連戰系列賽吞下2敗。

Craig Counsell and Nico Hoerner have been ejected from today's game. pic.twitter.com/uF71E9ajWH

Here is the audio from Nico Hoerner’s ejection during today’s game. https://t.co/XnAiRBhxBm pic.twitter.com/ic3l4tB8hk