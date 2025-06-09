MLB》又是好壞球爭議 主審爆氣一次趕走2隻小熊

霍納和總教練康索因好壞球爭議被驅逐。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕正當大聯盟討論是否要讓電子好球帶（ABS）上路時，今天比賽又出現好壞球判決爭議，小熊對老虎的比賽中，小熊打者霍納（Nico Hoerner）和總教練康索（Craig Counsell）因抗議好壞球，雙雙被主審驅逐出場。

事情發生在5局上，當時無人出局小熊二壘得點圈有人，霍納在兩好兩壞時，被一顆偏低的球給三振，當下就拍到他和主審交談，不過主審立即將他驅逐，此舉也讓總教練康索上場護航自家球員，但最終也遭到驅逐。

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根據現場轉播單位畫面，這顆90英里的球並未投進好球帶中，但主審依然拉弓三振。

賽後霍納表示，他很少能完整把對裁判說的話重現，但他今天就只對裁判說「你今天到現在過得很糟」而現場收音也證實，霍納當下真的只對裁判講這句話，就連總教練上來關切時，他都重複向教練解釋說他只講了這句話。

此戰小熊打線完全熄火，全場僅出現4支安打沒有得分，終場0比4敗給老虎，3連戰系列賽吞下2敗。

Craig Counsell and Nico Hoerner have been ejected from today's game. pic.twitter.com/uF71E9ajWH — Marquee Sports Network （@WatchMarquee） June 8, 2025

Here is the audio from Nico Hoerner’s ejection during today’s game. https://t.co/XnAiRBhxBm pic.twitter.com/ic3l4tB8hk — Marquee Sports Network （@WatchMarquee） June 8, 2025

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