MLB》紅襪菜鳥昨豪語「去洋基寧願退休」！賈吉今砲轟他曝當下想法

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在「基襪大戰」最終戰以7：11輸球，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）上演單場雙響砲，其中開賽就砲轟昨天發表驚人言論的菜鳥右投多賓斯（Hunter Dobbins），賽後賈吉也對此表達看法。

多賓斯昨受訪表示，如果他拿到洋基的合約，他寧願退休，多賓斯解釋，因為他父親是個死忠紅襪迷，讓他自己從小也變成一個紅襪迷；他還直呼自己不喜歡除了派提特（Andy Pettitte）以外的所有洋基球員。

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結果今天多賓斯先發，1局下先被萊斯（Ben Rice）敲安，接著紅中速球又被賈吉逮中夯出反方向超大號2分砲，5局下又被拉梅修（DJ LeMahieu）敲出陽春砲，投5局挨4安包含2轟，失掉3分都是責失，防禦率4.20。

賽後賈吉被問及對於多賓斯的言論有何想法，他表示自己在比賽開打前才聽球評培瑞茲（Eduardo Pérez）轉述，才知道有這件事情，「我以前只聽過小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）說過這種話，所以我有點驚訝。」被問到1局下上場打擊時是否有想到多賓斯的話，賈吉也坦言：「如果有人跟提到，那當然會想到。」

賈吉9局下上演單場雙響砲，生涯第43度單場敲出至少2轟，追平名人堂球星賈里格（Lou Gehrig）並列隊史第3多紀錄，無奈最終無法幫助洋基追平。賈吉對此也輕描淡寫，表示如果能贏球會更好。

多賓斯。（法新社）

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