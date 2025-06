MLB》紅雀賽前狂播11年前「恥辱片段」！讓道奇克蕭不爽：二流作法

克蕭。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭(Clayton Kershaw)今天面對紅雀繳出本季代表作,也收下今年首勝。然而紅雀在賽前的行徑,讓克蕭賽後坦言不是很高興。

根據《The Athletic》報導,此役開打前,紅雀球團在主場播放一支影片,內容是克蕭在2014年國聯分區系列賽G4遭到亞當斯(Matt Adams)轟出關鍵逆轉3分砲的畫面,最終紅雀靠著這轟淘汰道奇,晉級國聯冠軍戰。這段影片循環播放好一陣子,直到雙方公布先發名單。

對於紅雀的行為,克蕭並不怎麼高興,他在賽後受訪時直言:「我覺得這是很二流(bush league)的作法,但我對這些傢伙也沒什麼好期待的,所以也沒啥大不了。」

克蕭今天先發主投5局用82球有52顆好球,被敲出6支安打僅失1分,送出多達7次三振,防禦率降至4.35,本季第5場先發終於摘下今年第一場勝投,也是生涯第213勝,同時是他生涯第65場單場7K、0保送的比賽,超越席林(Curt Schilling)64場成為史上最多。

