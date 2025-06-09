MLB》紅雀賽前狂播11年前「恥辱片段」！讓道奇克蕭不爽：二流作法

克蕭。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）今天面對紅雀繳出本季代表作，也收下今年首勝。然而紅雀在賽前的行徑，讓克蕭賽後坦言不是很高興。

根據《The Athletic》報導，此役開打前，紅雀球團在主場播放一支影片，內容是克蕭在2014年國聯分區系列賽G4遭到亞當斯（Matt Adams）轟出關鍵逆轉3分砲的畫面，最終紅雀靠著這轟淘汰道奇，晉級國聯冠軍戰。這段影片循環播放好一陣子，直到雙方公布先發名單。

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對於紅雀的行為，克蕭並不怎麼高興，他在賽後受訪時直言：「我覺得這是很二流（bush league）的作法，但我對這些傢伙也沒什麼好期待的，所以也沒啥大不了。」

克蕭今天先發主投5局用82球有52顆好球，被敲出6支安打僅失1分，送出多達7次三振，防禦率降至4.35，本季第5場先發終於摘下今年第一場勝投，也是生涯第213勝，同時是他生涯第65場單場7K、0保送的比賽，超越席林（Curt Schilling）64場成為史上最多。

After a 15 year career Matt Adams has announced his retirement - and he’s doing it as a Cardinal



Big City will forever have his moment in STL history. pic.twitter.com/0e8LI1Z5tx — Gateway Grinders （@gatewaygrinders） September 16, 2024

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