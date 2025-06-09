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PLG》富邦勇士爭冠失利後 跟4位洋將正式說再見

2025/06/09 13:08

富邦勇士3Q金恩。（取自勇士臉書）富邦勇士3Q金恩。（取自勇士臉書）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北富邦勇士在PLG總決賽爭冠失利後，今天宣布洋將金恩（Nick King）、沃特斯（Brandon Walters）、柏德（Jabari Bird）正式離隊，加上威希（Jeff Withey）日前合約期滿離隊，本季4個洋將都確定不續留。

金恩曾兩度獲選聯盟單週最佳球員，在季後賽與總冠軍賽共出賽6場，場均繳出17.2分、5.8籃板、4.5助攻，強悍的進攻能力，是球隊本季不可或缺的要角，但總決賽發揮不盡人意。

沃特斯例行賽表現穩定，季後賽出賽4場，場均貢獻14.5分、8籃板、1抄截，來到總冠軍賽出賽7場，繳出9.1分、7.6籃板、1.3助攻，更在5月17日總冠軍賽第5戰末節狂砍5顆三分球，幫助球隊搶下關鍵聽牌戰役。

柏德雖在季中加盟勇士，不過柏德一加入立即對球隊做出實質貢獻，2月6日首秀對上台鋼獵鷹的比賽中，個人砍進22分，投籃命中率高達8成，幫助球隊在鋒線戰力的提升。

不過富邦勇士在總決賽以3勝4負敗給桃園領航猿，重返榮耀失敗，今天也一口氣跟3位洋將說再見，本季4位外援戰力都不續留，將以新戰力迎接新賽季。

富邦勇士3Q柏德。（取自勇士臉書）富邦勇士3Q柏德。（取自勇士臉書）

富邦勇士3Q沃特斯。（取自勇士臉書）富邦勇士3Q沃特斯。（取自勇士臉書）

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