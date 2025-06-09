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桌球》林昀儒貢獻2勝 山東魏橋乒超直落三開紅盤

2025/06/09 13:05

林昀儒（左）梁靖崑的「梁靖儒組合」為安東魏橋開出紅盤。（取自WTT微博資料照）林昀儒（左）梁靖崑的「梁靖儒組合」為安東魏橋開出紅盤。（取自WTT微博資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年中國乒乓球俱樂部超級聯賽第一階段賽事，今天在河北雄安新區點燃戰火，「沉默刺客」林昀儒雙打、單打都奏捷，幫助尋求衛冕的山東魏橋以直落三擊退廣東陳靜俱樂部，取得開門紅。

林昀儒和梁靖崑的「梁靖儒組合」，上一季成為山東魏橋的勝利保障，今天兩人再度攜手，以11:4、11:4、15:13收拾周雨/敖華磊，為山東魏橋搶下第一點雙打。

第二點單打，世界排名第2的王楚欽也未遭遇太多抵抗，以11:5、11:8、12:10解決18歲小將費浚航，山東魏橋再下一城。

世界排名11的林昀儒，第三點單打再度披掛上陣，對上去年獲得中國全國錦標賽男單亞軍的19歲新星敖華磊。

首局，林昀儒在5:8落後下，展現反手擰拉、快撕的功力，打出一波5:1的反擊，10:9搶先聽牌，之後雖錯過2個局點，但也化解1個局點，以14:12先馳得點。

林昀儒從第2局開始全面掌控節奏，6:0強勢開局後，11:3輕鬆拿下，第3局開局也取得6:3領先，敖華磊雖叫出暫停但仍無力扭轉戰局，小林11:4鎖定勝利。

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