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桌球》激戰5局力退波蘭組合 徐絃家/陳忞昕二搭就奪首冠

2025/06/09 13:26

徐絃家（右）、陳忞昕攜手奪下U19混雙冠軍。（取自WTT官網）徐絃家（右）、陳忞昕攜手奪下U19混雙冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台南幫新組合徐絃家/陳忞昕，今天清晨在2025年赫爾辛堡（瑞典）青少年挑戰賽U19混雙決賽以3:2力退波蘭組合，摘下兩人合拍以來首座國際賽冠軍。

16歲的徐絃家在2023年世界青少年錦標賽U15男雙決賽，和好友郭冠宏聯手擊退川上流星╱渡部民人，為台灣隊摘下金牌。陳忞昕和吳映萱則在去年赫爾辛堡世界青少年錦標賽，以直落三擊敗南韓組合，勇奪U15歲女雙金牌。

兩名世青雙打金牌徐絃家、陳忞昕，今年四月在曼谷青少年挑戰賽首度搭檔，但在U19混雙16強賽錯失局數2:0領先，2:3遭南韓組合崔志煜/崔瑞妍逆轉。

這一次來到赫爾辛堡，徐絃家/陳忞昕默契加溫，從32強起，連續擊敗兩組地主組合，8強再以3:1解決波蘭的佛梅拉/柏格丹諾薇琪，4強更以直落三輕取法國組合維托/布蕾德。

決賽面對波蘭組合齊沃羅內克/拉伊科芙絲卡，徐陳配一開賽氣勢如虹，以13:11、11:4連下兩城，第3局也取得9:6領先，眼看冠軍近在咫尺。不料，徐陳配在10:9聽牌下，連續錯過3個賽末點，氣勢急轉直下，以13:15、10:12連掉2局。

決勝局，徐陳配重新調整心態，在1:2落後下連追4分，最終以11:6獲勝。

徐絃家（右）、陳忞昕擊敗波蘭組合，奪下兩人合拍以來首座國際賽冠軍。（取自WTT官網）徐絃家（右）、陳忞昕擊敗波蘭組合，奪下兩人合拍以來首座國際賽冠軍。（取自WTT官網）

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