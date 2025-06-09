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玉山盃》延長2局再見強迫取分 台東淘汰高雄

2025/06/09 13:52

台東經延長賽擊敗高雄。（記者林正堃攝）台東經延長賽擊敗高雄。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕台東縣和高雄市打出今年玉山盃青棒賽第1場延長到第9局的比賽，台東縣8局下連趕分，9局下李彥霆觸擊形成再見強迫取分，7:6逆轉擊敗高雄市，台東縣保住晉級機會，高雄市遭到淘汰。

正規7局兩隊打成2:2，延長賽跑者先站上一、二壘，8局上高雄市觸擊，台東縣選擇傳三壘慢了一步，高雄市再打出內野滾地球，台東縣傳本壘發生失誤，高雄市攻下超前分，張育豪安打連得2分，再靠著暴投攻下第4分，高雄市6:2領先。

8局下台東縣1出局佔滿壘，古哲勳和林顗勳安打各扳回1分，2出局後楊益代打攻下2分追平比數，比賽再度延長。

9局上高雄市1出局攻佔滿壘，台東縣換上左投曾睿豪救援，連續讓高雄市打出沒有作用的滾地球，力保不失分，下半局台東縣同樣1出局攻佔滿壘，李彥霆偷點到三壘線邊，高雄市捕手張育豪接球轉身未能觸殺到三壘跑者而結束比賽。

台東縣總教練陳峰岳表示，楊益追平比數的安打是全場最關鍵的一擊，其實他的近況並不好，有提醒他鎖定直球攻擊，並把球棒握短一點。楊益表示，8局上捕手發生失誤後，心情受到影響，他覺得下半局可能換代打，就開始在場邊揮棒熱身，感謝教練在他之前沒打好的情況下，仍然信任他。

台東經延長賽擊敗高雄。（記者林正堃攝）台東經延長賽擊敗高雄。（記者林正堃攝）

台東經延長賽擊敗高雄。（記者林正堃攝）台東經延長賽擊敗高雄。（記者林正堃攝）

台東李彥霆短打打回致勝分。（記者林正堃攝）台東李彥霆短打打回致勝分。（記者林正堃攝）

台東汪昆峰閃過高雄捕手張育豪觸殺，攻下致勝分。（記者林正堃攝）台東汪昆峰閃過高雄捕手張育豪觸殺，攻下致勝分。（記者林正堃攝）

台東先發投手陳世展。（記者林正堃攝）台東先發投手陳世展。（記者林正堃攝）

高雄先發投手鄭品紳。（記者林正堃攝）高雄先發投手鄭品紳。（記者林正堃攝）

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