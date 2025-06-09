唐嘉鴻與周天成奪佳績 卓榮泰：台灣英雄表現持續加溫

台灣一哥周天成在超級1000系列印尼公開賽勇奪亞軍。（圖取自卓榮泰臉書）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「亞洲貓王」唐嘉鴻昨在南韓堤川亞洲體操錦標賽男子單槓決賽，以近乎完美的表現繳出15.233分，拿下生涯首面亞錦賽金牌；「台灣一哥」周天成則在超級1000系列印尼公開賽勇奪亞軍，行政院長卓榮泰今（9）日在臉書表示，夏天是運動的季節，天氣越來越暖，台灣運動健兒在國際賽場上的表現也持續加溫。

卓榮泰說，昨天「亞洲貓王」唐嘉鴻在亞洲體操錦標賽的單槓項目，獲得生涯首面亞錦賽金牌，達到一個新的里程碑。尤其在日本、中國等體操強國的激烈競爭下，這面金牌更別具意義。

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同一天「台灣一哥」周天成在印尼羽球公開賽男單決賽，獲得亞軍。雖然距離今年第一個冠軍只差一步，但是小天在準決賽擊敗泰國球王 Kunlavut Vitidsarn，晉級決賽的表現依舊相當精采。

卓榮泰表示，恭喜唐嘉鴻與周天成持續創造佳績！運動選手的生活，就是一站又一站的訓練與出賽，他要向台灣的選手們說，無論在國外的成績如何，在台灣的我們一定會持續關心、祝福，因為各位都是台灣的英雄！

「亞洲貓王」唐嘉鴻在南韓堤川亞洲體操錦標賽男子單槓決賽，拿下生涯首面亞錦賽金牌。（圖取自卓榮泰臉書）

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