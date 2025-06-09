籃球》繼續完成王男桂願望！台銀顧問陳國維14、15日在宜蘭舉辦訓練營

陳國維。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕過去因疫情停辦的宜蘭U15青少年公益籃球訓練營，今年決定重新上線給予在地小朋友更多學習籃球的機會，將在14、15日登場，由SBL台銀技術顧問陳國維、教練陳禹誌、體能教練黃兆佑聯手指導，希望給宜蘭學子一個追逐籃球夢的機會。

本屆訓練營將在6月14、15日於宜蘭高中登場，參加對象則鎖定具潛力之籃球選手，並經學校推薦參與。訓練營由宜蘭縣籃球發展協會，由熊兄弟體能工作室擔任承辦單位。來自宜蘭的陳國維就是希望藉由訓練營，給予宜蘭小朋友接觸到更專業的籃球訓練，同時也要持續完成已故球星王男桂的願望。

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王男桂過去在SBL效力金酒、台銀等隊，並在第10季明星賽拿下三分球大賽冠軍，2014年宣告退役就在宜蘭擔任基層教練，他在2023年因車禍驟然離世，令同期戰友陳國維相當難過，而陳國維也沒有忘記王男桂的回饋家鄉的壯志。

訓練營主視覺設計就以身穿10號球衣球員為主角，象徵離世的10號王男桂，其對籃球熱愛透過公益訓練營形式持續延伸，成為宜蘭籃球運動重要推手。另外，訓練營也邀請畢業於宜蘭高中的台銀球員林哲霆、郭振復分享經驗。

宜蘭U15青少年公益籃球訓練營，將在15、16日登場，由SBL台銀技術顧問陳國維、教練陳禹誌、體能教練黃兆佑聯手指導，給宜蘭學子追逐籃球夢的機會。（熊兄弟體能工作室提供）

王男桂。（資料照，記者林正堃攝）

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