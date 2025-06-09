MLB》老虎持續霸榜第一！ 宇宙道奇跌落第五、官網點出1大問題

老虎持續暫居實力排行榜第一名。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟在今天公布最新的30隊實力排行榜，美聯王者老虎續居第一，小熊攀上第二，原本在上一份榜單中排名第二的道奇直接滑落至第五名。

道奇在對紅雀系列賽前2戰僅得1分，但他們並不是沒有機會，道奇在這2場比賽敲出19支安打，但得點圈卻是25打數1安打。大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）提到，這就是道奇近期的困境，今天首局大谷翔平敲出二壘安打後也是後三棒未敲安，是靠後續打線復甦未被紅雀橫掃。

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老虎在今年戰績不差的美聯中區脫穎而出，最近更將領先拉開到7場勝差，且下個禮拜他們將遇上美東墊底的金鶯與戰績接近5成的紅人，或許有望再將領先拉開。雷奇提到本季小熊兩大亮點，「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與鈴木誠也，兩人在近期的訪談透露彼此的感情就像是兄弟，而這對外野好手本季皆有機會入選明星賽。

此次榜單依序為：老虎、小熊、大都會、洋基、道奇、費城人、教士、太空人、巨人、紅雀、雙城、釀酒人、藍鳥、光芒、守護者、水手、皇家、紅人、響尾蛇、紅襪、遊騎兵、勇士、國民、金鶯、天使、馬林魚、海盜、運動家、白襪、洛磯。

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